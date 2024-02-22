Qu'en est-il de la desserte de la gare de Nogent-sur-Marne ?

Le projet s’accompagnera d’une réorganisation du réseau de bus local définie précisément peu de temps avant la mise en service du projet au regard de l’évolution des usages. Une desserte sera ainsi maintenue jusqu’à la gare RER de Nogent-sur-Marne avec d’autre(s) ligne(s) que le Bus Bords de Marne.

Le terminus du Bus Bords de Marne a été envisagé à la gare RER de Nogent-sur-Marne mais cette option n’a pas été retenue pour les raisons suivantes :