Nouvelle ligneVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Qu'en est-il de la desserte de la gare de Nogent-sur-Marne ?
Publié le
Le projet s’accompagnera d’une réorganisation du réseau de bus local définie précisément peu de temps avant la mise en service du projet au regard de l’évolution des usages. Une desserte sera ainsi maintenue jusqu’à la gare RER de Nogent-sur-Marne avec d’autre(s) ligne(s) que le Bus Bords de Marne.
Le terminus du Bus Bords de Marne a été envisagé à la gare RER de Nogent-sur-Marne mais cette option n’a pas été retenue pour les raisons suivantes :
- le nombre de voyageurs attendus depuis et vers Nogent-sur-Marne est très inférieur à celui qui a permis de dimensionner la ligne Bus Bords de Marne entre Val de Fontenay et Chelles - Gournay ; il est préférable d’assurer cette desserte par une autre ligne de bus plus adaptée ;
- l’insertion d’aménagements cyclables et de voies dédiées aux bus impliqueraient des impacts trop importants sur le boulevard de Strasbourg (en particulier sur les stationnements et les arbres d’alignement).