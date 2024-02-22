Nouvelle ligneVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Pourquoi choisir la gare de Chelles-Gournay comme terminus à l'Est ?
De manière à favoriser les correspondances avec les autres modes de transport, il est indispensable de prévoir le passage du Bus Bords de Marne au plus près des gares du RER E, du Transilien P et de la future ligne 16 du métro. C’est pourquoi le terminus de la ligne sera implanté au sein du pôle bus de Chelles- Gournay.
Deux autres terminus envisagés n’ont pas été retenus :
- Le centre commercial Terre-Ciel : le nombre de voyageurs attendus entre le centre commercial Terre-Ciel et la gare de Chelles-Gournay est très inférieur à celui qui a permis de dimensionner la fréquence et la capacité du Bus Bords de Marne ; il est donc préférable d’assurer cette desserte par d’autre(s) ligne(s) de bus du réseau local.
- La mairie de Chelles : le terminus du Bus Bords de Marne sera dimensionné pour accueillir des bus biarticulés à énergie propre ; ces infrastructures seraient difficiles à insérer à l’endroit du terminus partiel de l’actuelle ligne 113 devant la mairie de Chelles. De plus, un tel terminus entraînerait des difficultés de régularité du Bus entre la gare de Chelles-Gournay et le terminus.