Pourquoi choisir la gare de Chelles-Gournay comme terminus à l'Est ?

De manière à favoriser les correspondances avec les autres modes de transport, il est indispensable de prévoir le passage du Bus Bords de Marne au plus près des gares du RER E, du Transilien P et de la future ligne 16 du métro. C’est pourquoi le terminus de la ligne sera implanté au sein du pôle bus de Chelles- Gournay.

Deux autres terminus envisagés n’ont pas été retenus :