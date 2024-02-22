Nouvelle ligneVal de Fontenay < > Chelles - Gournay
Pourquoi les stations des projets de prolongement de la ligne 1 du métro (Val de Fontenay) et de la ligne 11 du métro (Neuilly-Hôpitaux) n’apparaissent-elles pas sur la carte du projet ?
Publié le
La carte du projet Bus Bords de Marne intègre l’ensemble des nouvelles lignes de transport envisagées à l’horizon de la mise en service du projet, ce qui n’est pas le cas des projets de prolongement des lignes 1 et 11 du métro (jusqu’à Val de Fontenay et jusqu’à Noisy-Champs).