Le projet est-il dépendant du réaménagement du pôle de Val de Fontenay ? Quelle est l’alternative si ce projet prend du retard ?

Le projet Bus Bords de Marne prévoit l’aménagement d’un terminus provisoire à la station Carnot, afin d’assurer dès sa mise en service une connexion avec le pôle de Val de Fontenay (RER A et E, Tramway T1, bus) via l’allée des Sablons. Ce terminus provisoire servira dans l’intervalle de temps entre la mise en service envisagée pour le projet Bus Bords de Marne et la mise en œuvre du nouveau pôle bus Est du pôle de Val de Fontenay.