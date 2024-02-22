Comment les prévisions de trafic sont-elles établies ?

Les prévisions de fréquentation du Bus Bords de Marne ont été établies avec le modèle ANTONIN d’Île-de-France Mobilités. Ce modèle est un outil de prévision des déplacements des Franciliens à partir des comportements de mobilité observés (données de l’Enquête Globale Transport) et prend en compte l’évolution des réseaux de transport et le développement urbain prévu à l’horizon du projet (données de population et d’emplois établies en partenariat avec l’Institut Paris Région). Il s’agit d’un modèle robuste utilisé pour tous les projets d’Ile-de-France Mobilités et en amélioration continue depuis 20 ans. Île-de-France Mobilités intègre par ailleurs désormais dans ses prévisions les effets du télétravail sur la base d’observations des pratiques récentes post crise sanitaire du COVID.