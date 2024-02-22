Quelles seront les caractéristiques du matériel roulant ? Où sera construit le nouveau Centre Opérationnel Bus et à quoi sert-il ?

Pour faire face à l’évolution de la demande, la ligne du Bus Bords de Marne sera exploitée par des bus biarticulés électriques de 24 mètres de long ayant une capacité d’environ 150 personnes. Les bus comporteront des dispositifs annonçant le (ou les) prochain(s) arrêt(s), et le temps prévu pour atteindre le prochain pôle ou le terminus. Le choix d’un bus électrique s’insère dans la démarche de transition énergétique d’Île-de-France Mobilités.

Les centres opérationnels bus existants n’ayant pas la capacité nécessaire pour recevoir les futurs bus, un nouveau Centre Opérationnel Bus (COB) sera construit dans le cadre du projet à Neuilly-sur-Marne, rue Paul et Camille Thomoux, au sein du secteur des délaissés de l’autoroute A103. Il permettra d’assurer leur entretien (maintenance préventive et corrective), nettoyage et stationnement en fin de service. À terme, ce centre pourrait être mutualisé avec d’autres lignes de bus du secteur qui restent à définir. Cet équipement ne présente aucun danger pour les riverains.