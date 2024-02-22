Quelles sont les suites données aux avis et remarques recueillis lors de la concertation préalable ?

À l’issue de la concertation Île-de-France Mobilités a élaboré un bilan recensant les échanges et avis exprimés et précisant ce qu’Île-de-France Mobilités en tire comme enseignements et orientations pour la suite des études à mener, afin que le projet réponde au mieux aux besoins et attentes du territoire. Ce document a été validé en Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités le 14 avril 2021, et est disponible dans la médiathèque du site. Il vient nourrir le projet et a guidé la réalisation des études préliminaires. Le projet a fait depuis l’objet de nombreuses optimisations en concertation étroite avec toutes les collectivités : la rubrique « Parcourir le tracé » détaille secteur par secteur les évolutions du projet depuis la concertation préalable. Le bilan de la concertation préalable et continue sera joint au dossier d’enquête publique.