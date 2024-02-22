La concertation s'est-elle poursuivie ?

Dans les orientations prises suite à la concertation préalable, Île-de-France Mobilités s’est engagée à poursuivre le travail partenarial engagé avec les collectivités, impliquées dans la construction du projet depuis sa genèse. Le projet a été ainsi affiné en collaboration étroite avec les collectivités territoriales et les partenaires, en intégrant les enseignements de la concertation. Les comités de pilotage, de suivi et de concertation ont été maintenus. Le dialogue territorial s’est ainsi poursuivi autour de données techniques complémentaires pour aboutir à un scénario d’aménagement consolidé sur l’ensemble du tracé, formant le Schéma de Principe et le Dossier d’Enquête d’Utilité Publique. Ce dossier devrait être présenté à l’enquête publique préalable à l’obtention de la déclaration d’utilité publique au second semestre 2024.

Île-de-France Mobilités s’est aussi engagée à maintenir un dispositif d’information et de concertation continues du public et des associations pendant l’élaboration du schéma de principe et du dossier d’enquête. Deux lettres d’information ont été publiées sur le site internet et diffusées sur le territoire depuis la fin de la concertation. Une concertation pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme s’est également tenue à l’automne 2023. Une réunion d’information à destination des associations de riverains et usagers des mobilités s’est tenue à l’automne 2023. Enfin, un dispositif d’information continue auprès du grand public est prévu au printemps 2024 pour présenter le Schéma de Principe avant l’enquête publique.