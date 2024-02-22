Les arbres existants seront-ils préservés ?

Le projet du Bus Bords de Marne s’attache à préserver autant que possible les arbres existants, et ambitionne de développer la trame végétale. Le travail fin réalisé sur l’insertion du Bus Bords de Marne, en concertation avec les collectivités, a permis de limiter l’impact du projet et de conserver autant que possible le patrimoine arboré existant sur le périmètre du projet, dont l’intégralité des arbres inscrits au Plan Canopée du département de la Seine-Saint-Denis. Le projet prévoit en outre de mettre en œuvre une compensation très ambitieuse à terme le long du tracé, au plus près de l’impact. Les caractéristiques de ces nouveaux arbres (essence, taille,…) font l’objet d’études en cours, en concertation avec le territoire.