Comment sont envisagés les aménagements cyclables ?

Le projet prévoit l’aménagement de pistes cyclables continues tout le long du tracé pour favoriser l’usage du vélo. Ces aménagements cyclables sont intégrés aux axes V4, V9 et V20 du réseau Vélo Île-de-France sur les sections communes au tracé du Bus Bords de Marne. La majorité du tracé sera ainsi équipé d’une piste cyclable bidirectionnelle de 4 mètres de large (hors station) au nord de l’axe. Le détail des aménagements proposés est disponible dans le Schéma de principe du projet (SDP).

Des places de stationnements pour les vélos seront proposées à proximité de chaque station du Bus Bords de Marne. Les pôles de Val de Fontenay et Chelles-Gournay ainsi que la gare RER de Neuilly-Plaisance bénéficieront de parking vélos sécurisés capacitaires.