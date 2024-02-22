Pourquoi choisir Val de Fontenay comme terminus à l'ouest ?

Val de Fontenay est aujourd’hui la première gare de l’Est Francilien. Ce pôle d’attractivité se renforcera encore dans les prochaines années à travers plusieurs projets de développement urbain et de transport. Le terminus de la ligne du Bus Bords de Marne positionné à Val de Fontenay répond à ces enjeux de mobilités. Le prolongement envisagé jusqu’à la gare de Nogent-sur-Marne, n’a pas été retenu pour les raisons suivantes :

le nombre de voyageurs attendus depuis et vers Nogent-sur-Marne est très inférieur à celui qui a permis de dimensionner la ligne Bus Bords de Marne de Val de Fontenay à Chelles - Gournay ;

l’insertion d’aménagements cyclables et de voies dédiées aux bus impliqueraient des impacts trop importants sur le boulevard de Strasbourg (en particulier sur les stationnements et les arbres d’alignement).

Le projet s’accompagnera cependant d’une réorganisation du réseau de bus local définie précisément 2 à 3 ans avant la mise en service du projet afin de maintenir le niveau de desserte actuel à Nogent-sur-Marne.