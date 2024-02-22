Si le nombre de voies routières est réduit, quels seront les impacts sur la circulation locale et pour les automobilistes qui passent actuellement par cet axe ?

Les études de Schéma de principe ont permis d’affiner les impacts du projet sur la circulation routière selon plusieurs scénarios itératifs, en concertation étroite avec les collectivités. Ces études de circulation approfondies ont révélé une baisse des besoins futurs de déplacements en voiture sur le secteur, s’expliquant par le transfert d’une partie de ces déplacements vers les transports collectifs à l’horizon de mise en service des lignes de métro 15 et 16 à Val-de-Fontenay et Chelles.

Les résultats de la modélisation et des simulations réalisées ont permis de dimensionner la capacité routière au plus juste au regard des besoins à l’horizon du projet. Sont ainsi prévues des évolutions du profil routier sur une partie du tracé du Bus bords de Marne, en particulier :

Dans le secteur des Hôpitaux à Neuilly-sur-Marne jusqu’à l’entrée de Chelles, une seule voie de circulation sera conservée dans chaque sens ;

Dans le centre de Neuilly-sur-Marne, le profil de la voirie sera ajusté en passant à terme à une voie de circulation dans les deux sens sur certaines sections, ou en conservant deux voies de circulation vers Paris si le besoin a été identifié.

Ces évolutions permettent d’envisager un rééquilibrage de l’espace public au profit des piétons et des cyclistes, mais aussi de limiter les impacts du projet sur le foncier, le stationnement et les arbres d’alignement. Il a notamment été vérifié dans le cadre des études que ces évolutions ne dégradent pas les conditions de circulation sur l’axe du Bus Bords de Marne et plus globalement sur l’ensemble du réseau local.