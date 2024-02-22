Les bus et stations seront-ils accessibles à tous ? Quels sont les équipements prévus en station ?

Le projet améliore les conditions de déplacement des voyageurs. Il sera 100 % accessible grâce à des aménagements et des équipements spécifiques (bandes de guidage, annonces sonores, rampes d’accès, etc.).

Toutes les stations seront équipées d’un abri voyageur, d’assises et d’un système d’information en temps réel. Elles seront équipées de système de vidéosurveillance pour assurer la sécurité des voyageurs. Des arbres d’agrément seront plantés sur les quais et des places de stationnement pour les vélos seront proposées à proximité de chaque station.