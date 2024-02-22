Pourquoi supprimer des stations de bus ? Comment les emplacements des stations ont-ils été définis ?

Le projet Bus Bords de Marne propose un réagencement et une optimisation des stations de bus existantes pour assurer un bon équilibre entre la desserte fine du territoire et une offre de bus performante. Aujourd’hui, 22 stations de bus, parfois très rapprochées les unes des autres et peu fréquentées sont implantées sur l’ex-RN34. Le Bus Bords de Marne desservira 17 stations, espacées de 500 m en moyenne (soit environ 5 min de marche à pied) afin de limiter l’impact sur la vitesse commerciale des bus. Ce principe est usuellement appliqué sur les lignes structurantes de transport en commun tel qu’un Bus à Haut Niveau de Service. Les emplacements finalement retenus sont décrits sur le site internet.