Des places de stationnement seront-elles supprimées ?

Seule une partie de l’offre actuelle de stationnement sera conservée ou restituée, et ce en fonction des besoins locaux (centre urbain, zone commerçante, etc.) et des contraintes d’insertion. Cette réduction de l’offre de stationnement sur la voirie se fait au profit des transports en commun, des mobilités actives (vélo et marche à pied) et de la végétalisation de l’espace public.

Il est prévu de maintenir du stationnement sur l’avenue du Général de Gaulle et le boulevard d’Alsace-Lorraine au Perreux-sur-Marne, le boulevard Gallieni à Neuilly-Plaisance et Neuilly-sur-Marne, l’avenue du Général de Gaulle et la rue Cossonneau à Neuilly-sur-Marne, l’avenue du Maréchal Foch à Chelles. Il est également prévu l’aménagement d’un parking public rue Pérotin à Chelles en vue de compenser une partie de la réduction du nombre de places de stationnement sur l’avenue du Maréchal Foch.