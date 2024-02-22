Qu’est-ce qu’une étude d’impact ?

L‘étude d'impact vise à intégrer dès le début des réflexions sur le projet les enjeux environnementaux et ceux relatifs à la santé humaine sur le territoire concerné. Elle permet de rendre compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement du projet, et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés. Le projet s’inscrit dans une démarche qui a pour objectif d’éviter dans la mesure du possible les atteintes à l'environnement, de réduire celles qui n'ont pu être suffisamment évitées et, si possible, de compenser les effets notables qui n'ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits. L’étude d’impact est jointe au dossier d’enquête publique.