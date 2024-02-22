Qu'est-ce qu'un TCSP ou un site propre ?

TCSP signifie Transport en Commun en Site Propre. C’est une voie de circulation strictement dédiée aux bus. Les taxis, les véhicules de livraisons et les véhicules de service des collectivités n’y ont pas accès. Ces voies peuvent être utilisées par les services de police et de secours en cas d’intervention. Elles s’accompagnent d’une priorité aux carrefours à feux, via un système de détection entre feux et bus.

Ce système de transport permet de fiabiliser la vitesse commerciale et la régularité des bus sur l’ensemble du parcours, en réduisant les aléas liés à la circulation routière et à l’usage de la voirie.

Dans le cadre du projet, 8 km de voies dédiées aux bus seront créés. Le site propre peut prendre la forme d’une voie monodirectionnelle (1 voie dans un seul sens) ou bidirectionnelle (1 voie dans chaque sens de circulation). Les voies du Bus Bords de Marne s’insèrent de différentes manières, selon les contraintes de chaque secteur :

en axial : insertion au centre de la chaussée, entre les deux sens de la circulation générale ;

en latéral : insertion d’un seul côté de la chaussée.

Ces voies dédiées pourront être utilisées par d’autres lignes de bus du secteur, selon des modalités qui seront étudiées dans la suite des études du projet.