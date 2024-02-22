Quels sont les aménagements urbains et paysagers proposés par le projet ?

Les traitements paysagers proposés sur l’ensemble du tracé contribueront à réduire le fort caractère routier de l’ex-RN34 et à renforcer le lien naturel avec les bords de Marne. L’aspect minéral actuel de cet axe important et très circulé sera compensé par l’aménagement de trottoirs plantés dès que les emprises sont suffisantes.

Les stations seront habillées et facilement repérables de loin pour les voyageurs. Le revêtement des voies dédiées aux bus sera contrasté pour se démarquer des autres usages de la voirie. Le mobilier urbain présent dans l’espace public sera conçu pour ne pas gêner les cheminements piétons, tout en guidant les usagers. Il pourra être personnalisé selon les secteurs en cohérence avec l’environnement de chaque commune traversée. Le projet vise également à valoriser et préserver le patrimoine végétal urbain. C’est pourquoi la conservation de chaque arbre a été étudiée. En complément, de nouveaux arbres seront plantés sur les trottoirs.