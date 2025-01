De la station Aristide Briand à la station Verdun

En conséquence, il est désormais proposé un aménagement en deux temps suivant le calendrier de mise en service de la ligne 15 du métro. Celui-ci concerne les sections entre le boulevard Ferdinand Buisson et la rue des Martyrs de la Déportation, puis, entre la rue Pasteur et l’avenue de Blancheville. Cela permettra à terme de végétaliser et planter davantage d’arbres sans dégrader les conditions de circulation.