De la Pointe de Gournay à l'entrée de Chelles

Sur cette section, le Bus Bords de Marne emprunte la rue de Paris à Neuilly-sur Marne et l’avenue du Maréchal Foch entre Gagny, Gournay-sur-Marne et Chelles jusqu’au carrefour avec l’avenue du Général de Gaulle à Chelles. Il dessert les stations Pointe de Gournay et Rue du Port.

Les principaux enjeux sont les suivants :

Améliorer la qualité urbaine de l’axe et requalifier l’entrée de Chelles ;

Accompagner le développement des projets urbains dans le secteur ;

Prévoir des aménagements adaptés au niveau des principaux carrefours pour les différents modes de déplacement ;

Préserver les alignements d’arbres autant que possible.

Tracé et aménagements retenus