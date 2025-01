Focus : les configurations d'insertion des voies dédiées aux bus

Voies axiales : les voies sont implantées au centre de la voierie. Ce positionnement facilite l’accès au stationnement (riverains, livraisons), l’insertion des bus aux carrefours, la vitesse et la sécurité des bus, et les accès riverain et services de secours. En revanche, il nécessite des traversées piétonnes systématiques pour accéder aux quais situés entre les voies de bus et les voies routières.