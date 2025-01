Le Triangle et le terminus de Val de Fontenay

À Fontenay-sous-Bois et Le Perreux-sur-Marne, le Bus Bords de Marne emprunte notamment le « triangle » de Val de Fontenay formé par l’avenue du général de Gaulle / de Lattre de Tassigny, la rue Carnot, et l’avenue Louison-Bobet / boulevard Raymond Poincaré. Le bus dessert le terminus à Val de Fontenay et la station Carnot.

Les principaux enjeux sont les suivants :