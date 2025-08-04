Le projet Bus Bords de Marne déclaré d’utilité publique !

Les Préfets du Val-de-Marne, de Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne ont déclaré le projet Bus Bords de Marne d’utilité publique ce 4 août 2025.

Cette décision fait suite à l’avis favorable de la commission d’enquête indépendante du 20 décembre 2024 puis à la déclaration de projet d’Île-de-France Mobilités approuvée le 10 avril 2025.

La déclaration d’utilité publique est une étape décisive en vue de la réalisation de l’opération.

Les études de conception (avant-projet) s’engagent dès à présent, et tiendront compte des réserves et recommandations de la commission d’enquête : pour en savoir plus, retrouvez ici toutes les informations sur la déclaration de projet et les engagements d'Île-de-France Mobilités.