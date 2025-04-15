Déclaration de projet approuvée, le projet est en bonne voie !

Après l’enquête publique qui s’est tenue du 14 octobre au 13 novembre 2024, le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités a approuvé le 10 avril 2025 la déclaration de projet du Bus Bords de Marne. Ce projet prévoit la création d’une nouvelle ligne de bus performante circulant majoritairement sur des voies dédiées entre Val de Fontenay et Chelles-Gournay.

Cette déclaration de projet fait suite à l’avis favorable de la commission d’enquête indépendante. Elle acte la poursuite du projet et précise les engagements d’Île-de-France Mobilités pour la suite des études afin de répondre aux réserves et recommandations de la commission d’enquête. Elle ouvre également la voie à l’obtention de la déclaration d’utilité publique qui doit faire l’objet d’une décision interpréfectorale.

Un projet d’intérêt général

Le projet Bus Bords de Marne vise à réduire et fiabiliser les temps de parcours en bus, et à offrir davantage de confort aux voyageurs.

Il propose une desserte fine du territoire et un accès facilité au réseau structurant de transport collectif actuel et futur desservant les gares de Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance et Chelles-Gournay (RER A et E ; T1, ligne P, M15 et M16 à terme). Il accompagne également les grands projets de développement du territoire.

Enfin, ce projet participe à une meilleure qualité de vie avec la requalification des espaces publics, et en facilitant l’usage des modes actifs (vélos et piétons) par l’intégration de pistes cyclables sécurisées et de trottoirs confortables.

A l’issue de l’enquête publique et au regard de l’ensemble des éléments, la commission d’enquête a ainsi estimé que le bilan du projet était positif pour la collectivité, et a émis un avis favorable.

Le projet Bus Bords de Marne se poursuit à la lueur des conclusions de la commission d’enquête

La levée des réserves de la commission d’enquête suite à l’enquête publique

Afin de lever les deux réserves formulées par la commission d’enquête, Île-de-France Mobilités s’engage dans sa déclaration de projet à :

Poursuivre l’amélioration de la conception des aménagements autour de la gare RER de Neuilly-Plaisance afin de garantir la sécurisation des flux de tous les usagers (bus, automobilistes, piétons, cycles), en s’appuyant sur un organisme de contrôle qualifié agréé sur la question de la sécurité.

Exclure le parking Pérotin à Chelles du périmètre de la declaration d’utilité publique du projet et poursuivre avec la Ville de Chelles les échanges sur le stationnement, en lien avec l’aménagement prévu sur l’avenue du Maréchal Foch.

Les engagements suite aux recommandations de la commission d’enquête

Île-de-France Mobilités s’engage à :