Déclaration de projet approuvée, le projet est en bonne voie !
Publié le
Après l’enquête publique qui s’est tenue du 14 octobre au 13 novembre 2024, le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités a approuvé le 10 avril 2025 la déclaration de projet du Bus Bords de Marne. Ce projet prévoit la création d’une nouvelle ligne de bus performante circulant majoritairement sur des voies dédiées entre Val de Fontenay et Chelles-Gournay.
Cette déclaration de projet fait suite à l’avis favorable de la commission d’enquête indépendante. Elle acte la poursuite du projet et précise les engagements d’Île-de-France Mobilités pour la suite des études afin de répondre aux réserves et recommandations de la commission d’enquête. Elle ouvre également la voie à l’obtention de la déclaration d’utilité publique qui doit faire l’objet d’une décision interpréfectorale.
Un projet d’intérêt général
Le projet Bus Bords de Marne vise à réduire et fiabiliser les temps de parcours en bus, et à offrir davantage de confort aux voyageurs.
Il propose une desserte fine du territoire et un accès facilité au réseau structurant de transport collectif actuel et futur desservant les gares de Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance et Chelles-Gournay (RER A et E ; T1, ligne P, M15 et M16 à terme). Il accompagne également les grands projets de développement du territoire.
Enfin, ce projet participe à une meilleure qualité de vie avec la requalification des espaces publics, et en facilitant l’usage des modes actifs (vélos et piétons) par l’intégration de pistes cyclables sécurisées et de trottoirs confortables.
A l’issue de l’enquête publique et au regard de l’ensemble des éléments, la commission d’enquête a ainsi estimé que le bilan du projet était positif pour la collectivité, et a émis un avis favorable.
Le projet Bus Bords de Marne se poursuit à la lueur des conclusions de la commission d’enquête
La levée des réserves de la commission d’enquête suite à l’enquête publique
Afin de lever les deux réserves formulées par la commission d’enquête, Île-de-France Mobilités s’engage dans sa déclaration de projet à :
- Poursuivre l’amélioration de la conception des aménagements autour de la gare RER de Neuilly-Plaisance afin de garantir la sécurisation des flux de tous les usagers (bus, automobilistes, piétons, cycles), en s’appuyant sur un organisme de contrôle qualifié agréé sur la question de la sécurité.
- Exclure le parking Pérotin à Chelles du périmètre de la declaration d’utilité publique du projet et poursuivre avec la Ville de Chelles les échanges sur le stationnement, en lien avec l’aménagement prévu sur l’avenue du Maréchal Foch.
Les engagements suite aux recommandations de la commission d’enquête
Île-de-France Mobilités s’engage à :
- Poursuivre les échanges et les actions en vue de l’amélioration de la ligne de bus 113 d’ici l’arrivée du Bus Bords de Marne, en lien avec les collectivités, les gestionnaires de voirie, et l’exploitant de la ligne 113
- Actualiser les études permettant d’évaluer l’impact du projet sur la circulation routière
- Etudier des alternatives d’insertion du Bus Bords de Marne entre Neuilly-Plaisance et Le Perreux-sur-Marne susceptibles de diminuer les risques d’engorgement de la circulation automobile dans ce secteur, en veillant à maintenir une performance satisfaisante pour le Bus Bords de Marne
- Etudier la possibilité de créer une station supplémentaire sur l’avenue Foch entre celles prévues de « Rue du Port » et de « Pointe de Gournay »
- Rechercher des optimisations afin de réduire ou a minima de maintenir le coût du projet présenté à l’enquête publique
Consulter la déclaration de projet
La délibération du Conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités
Les annexes à la déclaration de projet
Prochaines étapes :
- la décision des préfets du Val-de-Marne, de Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne qui doivent se prononcer sur l’utilité publique du projet d’ici la mi-2025
- la poursuite des études pour affiner la conception du projet (prochaine phase dite “d’avant-projet”)