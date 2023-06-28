Die öffentliche Befragung vom 14. Oktober bis 13. November 2024

Die Ziele der öffentlichen Untersuchung waren:

Gewährleistung der Information der Öffentlichkeit durch Darstellung der Merkmale des Projekts, der Bedingungen seiner Integration in seine Umgebung, seiner Auswirkungen und der Maßnahmen zu deren Behebung;

Sammeln Sie die Meinung der größtmöglichen Zahl, um sicherzustellen, dass sie bei der Bewertung des Projekts berücksichtigt werden;

Vereinbarkeit des lokalen interkommunalen Stadtplans der öffentlichen Einrichtung Paris Est Marne & Bois: Dies besteht darin, dieses Dokument zu ändern und mit dem Projekt in Einklang zu bringen;

die Berücksichtigung der während der Untersuchung eingegangenen Bemerkungen und Vorschläge des Untersuchungsausschusses und des öffentlichen Auftraggebers zu ermöglichen;

Den zuständigen Behörden die Möglichkeit geben, über den öffentlichen Nutzen des Projekts zu entscheiden.

Die öffentliche Anhörung fand vom 14. Oktober bis zum 13. November 2024 statt. Für diese öffentliche Untersuchung unter der Leitung der koordinierenden Präfektur Val-de-Marne wurde die unabhängige Untersuchungskommission vom Verwaltungsgericht Melun ernannt.