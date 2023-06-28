Bus

Neue LinieVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Die öffentliche Befragung vom 14. Oktober bis 13. November 2024

Die öffentliche Anhörung ist ein kodifiziertes Verfahren, das wichtigen Entscheidungen oder Ergebnissen von Raumordnungsmaßnahmen öffentlichen oder privaten Ursprungs vorausgeht, deren Zweck es ist, die Information und Beteiligung der Öffentlichkeit zu gewährleisten.

Die Ziele der öffentlichen Untersuchung waren:

  • Gewährleistung der Information der Öffentlichkeit durch Darstellung der Merkmale des Projekts, der Bedingungen seiner Integration in seine Umgebung, seiner Auswirkungen und der Maßnahmen zu deren Behebung;
  • Sammeln Sie die Meinung der größtmöglichen Zahl, um sicherzustellen, dass sie bei der Bewertung des Projekts berücksichtigt werden;
  • Vereinbarkeit des lokalen interkommunalen Stadtplans der öffentlichen Einrichtung Paris Est Marne & Bois: Dies besteht darin, dieses Dokument zu ändern und mit dem Projekt in Einklang zu bringen;
  • die Berücksichtigung der während der Untersuchung eingegangenen Bemerkungen und Vorschläge des Untersuchungsausschusses und des öffentlichen Auftraggebers zu ermöglichen;
  • Den zuständigen Behörden die Möglichkeit geben, über den öffentlichen Nutzen des Projekts zu entscheiden.

Die öffentliche Anhörung fand vom 14. Oktober bis zum 13. November 2024 statt. Für diese öffentliche Untersuchung unter der Leitung der koordinierenden Präfektur Val-de-Marne wurde die unabhängige Untersuchungskommission vom Verwaltungsgericht Melun ernannt.

VORBEREITUNG DER UNTERSUCHUNG - Die Präfektur überprüft, ob die Akte der öffentlichen Untersuchung vollständig ist. Anschließend verweist sie die Angelegenheit an die Umweltbehörde und dann an das Verwaltungsgericht.Das Verwaltungsgericht bestellt die Untersuchungskommission. / WÄHREND DER UNTERSUCHUNG - Die Untersuchungskommission ist dafür verantwortlich, die Durchführung der öffentlichen Untersuchung und die ordnungsgemäße Information der Öffentlichkeit zu gewährleisten: Sie sammelt auch Kommentare aus der Öffentlichkeit. Die Teilnehmer (Einwohner und Akteure des Territoriums) geben ihre Meinung ab und teilen ihre Kommentare zum Projekt. / NACH DER UNTERSUCHUNG - 30 Tage nach Abschluss der öffentlichen Untersuchung erstellt die Untersuchungskommission einen Bericht über den Fortgang der Untersuchung und gibt ihre Stellungnahme zum Projekt ab. Auf der Grundlage dieser Stellungnahme entscheidet der Präfekt spätestens ein Jahr nach Abschluss der Untersuchung über den öffentlichen Nutzen des Projekts. Anschließend können die ersten Arbeiten gestartet werden.

Wie kann man teilnehmen?

Vom 14. Oktober bis 13. November 2024 wurden Ihnen mehrere Teilnahmemodalitäten vorgeschlagen, um Ihre Meinung zum Projekt Bus Bords de Marne abzugeben.

Möchten Sie alles über das Projekt erfahren?

Alle Dokumente, aus denen sich die Ermittlungsakte zusammensetzt, waren für die Dauer der Untersuchung auf der dafür vorgesehenen Plattform verfügbar. Sie sind jetzt in der Mediathek dieser Website verfügbar.

  • Papierregister waren in den Rathäusern der Route, in der Präfektur und während der mobilen Permanenzen erhältlich.
  • Ein digitales Register war auf dem entsprechenden Portal verfügbar.
  • Sie konnten Ihre Stellungnahmen per E-Mail: [email protected] oder per Post: an den Vorsitzenden der Untersuchungskommission des Projekts Bus Bords de Marne an den Untersuchungsausschuss senden
    Präfektur Val-de-Marne
    DCPPAT/BEPUP
    21/29 Avenue du Général de Gaulle
    94000 Créteil

Umtausch

  • Öffentliche Sitzung
    Dienstag, 5. November 2024 um 19:30 Uhr
    Neuilly
    Rathaus - Hochzeitssaal im 1. Stock

Büros des Untersuchungsausschusses

Rathaus von Perreux-sur-Marne, im ersten Stock, im Ausschusssaal:

  • Dienstag, 15. Oktober von 14:00 bis 17:00 Uhr
  • Montag, 28. Oktober von 8:30 bis 11:30 Uhr
  • Mittwoch, 13. November von 14:30 bis 17:30 Uhr

 

Stadt Fontenay-sous-Bois, Technische Dienste und Stadtplanung, Direktion für Stadtentwicklung, 6 rue de l'Ancienne Mairie:

  • Dienstag, 15. Oktober von 14:00 bis 17:00 Uhr
  • Freitag, 8. November von 9:00 bis 12:00 Uhr

 

Rathaus von Neuilly-Plaisance, Saal der gewählten Beamten:

  • Samstag, 19. Oktober von 9:00 bis 12:00 Uhr
  • Freitag, 8. November von 14:00 bis 17:00 Uhr

 

Rathaus von Neuilly-sur-Marne, Im zweiten Stock, im Salle Guérin:

  • Samstag, 19. Oktober von 9:00 bis 12:00 Uhr
  • Donnerstag, 31. Oktober von 9:00 bis 12:00 Uhr
  • Freitag, 8. November von 15:00 bis 18:00 Uhr

 

Rathaus von Gagny, Salon Lucien Millet:

  • Montag, 14. Oktober von 14:00 bis 17:00 Uhr
  • Dienstag, 29. Oktober von 9:00 bis 12:00 Uhr

 

Rathaus von Gournay-sur-Marne, Hochzeitssaal:

  • Freitag, 18. Oktober von 14:00 bis 17:00 Uhr
  • Mittwoch, 30. Oktober von 9:00 bis 12:00 Uhr

 

Rathaus von Chelles, Gemeinderatssaal:

  • Samstag, 19. Oktober von 9:00 bis 12:00 Uhr

 

Mobile Hotlines:

  • Gare Val de Fontenay, auf dem Vorplatz des RER-Bahnhofs: Dienstag, 29. Oktober von 9:30 bis 12:00 Uhr
  • Gare de Neuilly-Plaisance, auf dem Vorplatz des RER-Bahnhofs: Dienstag, 29. Oktober von 15:00 bis 18:00 Uhr
  • Bahnhof Chelles-Gournay, auf dem Vorplatz des RER-Bahnhofs: Montag, 4. November von 14:00 bis 17:00 Uhr