Entdecken Sie das Projekt

Ein wachsender Bedarf

eine Lösung von

Effizienter Transport

Das sich schnell verändernde Gebiet ist stark vom Schienennetz abhängig, um Zugang zu Arbeitsplätzen im Herzen der Metropole zu erhalten. Dieser Bedarf an effizienten öffentlichen Verkehrsmitteln wird durch die Ankunft vieler städtischer Projekte weiter verstärkt (bis 2035: + 16.000 Arbeitsplätze und + 41.000 Einwohner in den 7 durchquerten Gemeinden / + 1.000 Arbeitsplätze + 6.000 Einwohner in einem Umkreis von 500 m um den Bus Bords de Marne).