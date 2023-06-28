Vorstudien und insbesondere Anwesenheitsstudien haben die Wahl des Verkehrsträgers bestätigt: Der Bau spezieller Busspuren und die Implementierung einer neuen Buslinie mit hohem Serviceniveau (BRT) mit Bussen mit höherer Kapazität erfüllen die Herausforderungen des Reisens.
Entdecken Sie das Projekt
Warum der Bus Bords de Marne?
Ein wachsender Bedarf
eine Lösung von
Effizienter Transport
Das sich schnell verändernde Gebiet ist stark vom Schienennetz abhängig, um Zugang zu Arbeitsplätzen im Herzen der Metropole zu erhalten. Dieser Bedarf an effizienten öffentlichen Verkehrsmitteln wird durch die Ankunft vieler städtischer Projekte weiter verstärkt (bis 2035: + 16.000 Arbeitsplätze und + 41.000 Einwohner in den 7 durchquerten Gemeinden / + 1.000 Arbeitsplätze + 6.000 Einwohner in einem Umkreis von 500 m um den Bus Bords de Marne).
Eine strukturierende Achse
Verbinden
Stationen
Die ehemalige RN34 bedient 3 strukturierende Stationen (Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance, Chelles-Gournay), die derzeit Zugang zu 3 starken Linien (RER E, RER A, Linie P) bieten, zu denen 3 weitere Linien am Horizont der Realisierung des Projekts hinzugefügt werden: T1 verlängert nach Val de Fontenay, neue U-Bahn-Linien 15 und 16.
Herausforderungen
Verkehr
auf der ehemaligen RN34
Die Buslinien in diesem Sektor spielen eine wesentliche Rolle bei der Zubringung des Schienennetzes, haben aber auf dieser Achse Verkehrsschwierigkeiten, insbesondere während der Hauptverkehrszeit. Diese Schwierigkeiten wirken sich auf die Regelmäßigkeit der Linien aus, insbesondere für die Linie 113, die die ehemalige RN34 nutzt.
Der Wunsch nach
Requalifizierung der ehemaligen RN34
Im urbanen Boulevard
Diese Straße ist stark befahren und führt durch Wohngebiete. Ziel ist es, ihn zu einem ruhigeren städtischen Boulevard zu machen und die Räume für Fußgänger, Radfahrer und öffentliche Verkehrsmittel zu verbessern.
Was sind die Ziele?
Das Projekt Bus Bords de Marne zielt darauf ab, das tägliche Reisen der Nutzer zu verbessern und die Entwicklung des Gebiets zu unterstützen:
- Bereitstellung eines effizienten öffentlichen Verkehrsmittels, einer attraktiven Alternative zum privaten Auto, um die Bahnhöfe in der Umgebung zu erreichen;
- Verbesserung der Qualität des öffentlichen Raums und Stärkung der Urbanität der Achse.
Karte der Entwicklung des öffentlichen Verkehrsnetzes zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Projekts, einschließlich RER A, RER E, Linie P, neue U-Bahn-Linien 15 und 16, Verlängerung der T1 nach Val de Fontenay.
Schwerpunkt: Strukturierung von Entwicklungsprojekten und Verkehrsprojekten in der Region
Strukturierung von Flächennutzungsplanungsprojekten
Metrolinie 15 bedient den Bahnhof Val-de-Fontenay
Metrolinie 16 bedient den Bahnhof Chelles-Gournay
Die Verlängerung der Straßenbahnlinie T1 nach Val de Fontenay
Die Sanierung des Bahnhofsmastes Val de Fontenay
Die Sanierung des RER-Bahnhofs Neuilly-Plaisance
Die Sanierung des Pols Chelles-Gournay
Die Verlängerung der RER E nach Westen nach Mantes-la-Jolie (EOLE)