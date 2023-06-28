Bus

Neue LinieVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Das Dreieck und die Endstation von Val de Fontenay

In Fontenay-sous-Bois und Le Perreux-sur-Marne leiht sich der Bus Bords de Marne das "Dreieck" von Val de Fontenay, das von der Avenue du Général de Gaulle / de Lattre de Tassigny, der Rue Carnot und der Avenue Louison-Bobet / Boulevard Raymond Poincaré gebildet wird. Der Bus bedient die Endstation Val de Fontenay und den Bahnhof Carnot.

Die wichtigsten Themen sind:

  • Bedienen Sie die sich schnell verändernden Sektoren rund um den Knotenpunkt und optimieren Sie die Verbindung mit dem Bahnhofsknotenpunkt Val de Fontenay;
  • Baumreihen so weit wie möglich erhalten;
  • Bereitstellung von Fahrradanlagen, die in das Vélo Île-de-France-Netz integriert sind und mit den Leitlinien des Metropolitan Bike Plan vereinbar sind;
  • Begrenzung der Auswirkungen auf den Straßenverkehr, insbesondere an Kreuzungen, und Aufrechterhaltung der Transit- und Autobahnzufahrtsfunktion zur A86.
Plan des Konzessionsprojekts Fontenay-Alouettes (links) mit Schwerpunkt auf dem Marais Point Joncs-Marins ZAC (rechts)

Strukturierung von Flächennutzungsplanungsprojekten

Ausgewählte Route und Entwicklung

In dem in der Vorkonsultation vorgestellten Projekt befand sich die Endstation des Busses Bords de Marne innerhalb des heutigen Busknotenpunkts westlich des Val de Fontenay.

Das Projekt sieht nun vor, dass sich die Endstation innerhalb des zukünftigen östlichen Busknotenpunkts Val de Fontenay im Sektor "Péripôle" befindet, so nah wie möglich an den zukünftigen Stationen der Metro 15 und der Straßenbahn T1. Der Bahnhof Carnot befindet sich in der Rue Carnot in Richtung Chelles-Gournay und in der Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny in Richtung Val de Fontenay.

  • Route, die 2020-2021 während der Vorkonsultation für das Dreieck und die Endstation Val de Fontenay vorgestellt wurde
  • Route und Entwicklung jetzt für das Dreieck und die Endstation Val de Fontenay beibehalten
Vue d'intention de la place du Général Leclerc au Perreux-sur-Marne

Absichtsansicht des Place du Général Leclerc in Perreux-sur-Marne

Der Place du Général Leclerc in Perreux-sur-Marne, an der Kreuzung der Achsen V4, V9 und V20 des Vélo Île-de-France-Netzes, wird zugunsten von Fußgängern und Radfahrern komplett neu gestaltet.

Diese Entwicklungen des Projekts ermöglichen:

  • Verbesserung der Verbindungen zwischen dem Bus Bords de Marne und anderen Linien, die den Pol Val de Fontenay bedienen;
  • Verbesserung der Bedienung der umliegenden Stadtteile und Einrichtungen;
  • Bäume so weit wie möglich erhalten und bestehende Baumreihen durch Neupflanzungen ergänzen;
  • Gewährleistung der Kontinuität der Radverkehrsanlagen entlang der Route, die in das Vélo Île-de-France-Netz integriert und mit den Richtlinien des Metropolitan Bike Plan vereinbar sind.

Schwerpunkt: eine Endstation in zwei Etappen im Val de Fontenay

Schließlich wird die westliche Endstation der Buslinie Bords de Marne Val de Fontenay innerhalb des zukünftigen östlichen Busknotenpunkts Val de Fontenay organisiert und bietet eine direkte Verbindung mit der RER A, der RER E, der Linie 15 des Grand Paris Express und der Verlängerung der Straßenbahn T1. Dieser zukünftige Busknotenpunkt soll im Rahmen des Sanierungsprojekts des Bahnhofsmastes Val de Fontenay gebaut werden.

Bis zur Umsetzung des neuen Busknotenpunkts Val de Fontenay East würde sich die Endstation des Bus Bords de Marne vorübergehend in der Rue Carnot befinden. In dieser Konfiguration würde die Verbindung mit dem RER-Pol Val de Fontenay über die Allée des Sablons erfolgen.

Visualisieren Sie den Sektor in 3D

An Bord des Busses, von Station zu Station, können Sie in 3D-Video die Absicht der endgültigen Entwicklungen des Busses Bords de Marne in diesem Sektor entdecken. An jeder Station ermöglicht Ihnen ein 360°-Panorama, die Buswartehäuschen und die Fußgängeransicht genauer zu visualisieren (bewegen Sie einfach die Kamera mit der Maus auf dem Computer oder mit dem Index auf dem Handy).

Hinweis: Diese Absichtserklärungen sollen einen ersten Überblick über die in diesem Stadium der Studien vorgeschlagenen Entwicklungen geben. Einige Aspekte werden sich daher wahrscheinlich in den folgenden Studien weiterentwickeln oder sind nicht so dargestellt, wie sie sind, wie z. B. Ampeln.
Diese Version kann auf dem Desktop oder auf dem Handy durchsucht werden. Eine Version in höherer Auflösung wird in den kommenden Wochen online gestellt und kann auf dem Computer konsultiert werden.

