Das Dreieck und die Endstation von Val de Fontenay

In dem in der Vorkonsultation vorgestellten Projekt befand sich die Endstation des Busses Bords de Marne innerhalb des heutigen Busknotenpunkts westlich des Val de Fontenay.

Das Projekt sieht nun vor, dass sich die Endstation innerhalb des zukünftigen östlichen Busknotenpunkts Val de Fontenay im Sektor "Péripôle" befindet, so nah wie möglich an den zukünftigen Stationen der Metro 15 und der Straßenbahn T1. Der Bahnhof Carnot befindet sich in der Rue Carnot in Richtung Chelles-Gournay und in der Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny in Richtung Val de Fontenay.