Ziele
Bieten Sie ein schnelles, zuverlässiges und komfortables Transportmittel, um sich leicht auf dem Territorium zu bewegen
Erleichterung des Busverkehrs: Der Bus Bords de Marne wird größtenteils auf speziellen Fahrspuren mit Vorrang an Kreuzungen verkehren. Dadurch profitiert er von einer besseren Regelmäßigkeit und einer Verkürzung der Fahrzeiten um bis zu 5 bis 10 Minuten im Vergleich zu den derzeit in der Hauptverkehrszeit beobachteten Fahrzeiten.
Verbesserung des Fahrgastkomforts: Auf der gesamten neuen Linie werden Zweigelenkbusse mit eigener Motorisierung für etwa 145 Personen eingesetzt (im Vergleich zu 100 Personen in einem Gelenkbus), um die Linie an das erwartete Fahrgastaufkommen anzupassen und den Fahrgastkomfort zu verbessern. Darüber hinaus wird die Linie dank spezifischer Einrichtungen und Ausrüstungen für Personen mit eingeschränkter Mobilität (Führungsstreifen, akustische Durchsagen, Zugangsrampen usw.) zu 100 % für alle zugänglich sein.
Kombination des feinen Dienstes des Gebiets und einer effizienten Verbindung zu den Bahnhofsmasten: Die Anzahl und Positionierung einiger Bushaltestellen wird geändert, um ein gutes Gleichgewicht zwischen dem feinen Service des Gebiets und der Betriebsleistung des Busses Bords de Marne (durchschnittlich etwa 530 Meter zwischen jeder Station) zu gewährleisten. Das Projekt zielt auch darauf ab, die Verbindungen mit dem bestehenden und zukünftigen Verkehrsangebot in den Bahnhöfen Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance und Chelles-Gournay sowie mit anderen Buslinien an der Schnittstelle zu erleichtern.
Schwerpunkt: Anpassung des Busnetzes
Das Projekt wird von einer Umstrukturierung des lokalen Busnetzes begleitet, die in den zwei bis drei Jahren vor der Inbetriebnahme des Busses Bords de Marne je nach Entwicklung der Nutzung genau definiert wird.
Diese Umstrukturierung zielt insbesondere darauf ab:
- Aufrechterhaltung des Dienstes in den Sektoren, die derzeit von der Linie 113 bedient werden und nicht vom zukünftigen Bus Bords de Marne bedient werden: zwischen dem Kreisverkehr Leclerc in Perreux-sur-Marne und dem RER-Bahnhof Nogent-sur-Marne sowie zwischen dem Pol Chelles-Gournay und dem Einkaufszentrum Terre-Ciel in Chelles;
- Damit andere Buslinien von den Entwicklungen profitieren können, die im Rahmen des Projekts Bus Bords de Marne durchgeführt wurden.
Verbesserung des Lebensumfelds
Beruhigung und Aufwertung des öffentlichen Raums: Die im Rahmen des Projekts geplante Neugestaltung des öffentlichen Raums wird den Verkehr beruhigen und eine ausgewogenere Raumaufteilung zum Nutzen der Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel, Radfahrer und Fußgänger ermöglichen. Das Projekt zielt auch darauf ab, das Pflanzennetz auf der Busstrecke Bords de Marne so weit wie möglich zu erhalten und zu stärken und so zum Komfort aller und zur landschaftlichen Qualität der Achse beizutragen.
Radfahrern und Fußgängern einen Platz geben: Das Projekt wird die Nutzung aktiver Modi erleichtern, indem durchgehende, komfortable und sichere Routen für das Gehen oder Radfahren geschaffen werden. Das Projekt umfasst die Verbreiterung von Fußgängerzonen und Bürgersteigen, wo immer dies möglich ist, und die Schaffung eines durchgehenden Radwegs von mehr als 8,8 km, der in die Achsen V4, V9 und V20 des Vélo Île-de-France-Netzes auf den Abschnitten integriert ist, die der Route des Busses Bords de Marne gemeinsam sind.
Stärkung der Attraktivität des Gebiets und Unterstützung seiner Entwicklung
Der Bus Bords de Marne wird es ermöglichen, sowohl die städtischen Gebiete entlang der Achse zu bedienen als auch regionale Entwicklungsprojekte zu unterstützen, insbesondere die Sektoren Maison Blanche in Neuilly-sur-Marne und Val de Fontenay - Alouettes in Fontenay-sous-Bois.