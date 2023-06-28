Von der Pointe de Gournay bis zum Eingang von Chelles

Das Projekt sieht vor, dass die Fahrspuren für den Bus Bords de Marne in der Mitte der Straße von der Pointe de Gournay bis zur Rue Albert Camus (in der Kontinuität der vorherigen Sequenz) und dann auf der Nordseite der Straße bis zum Bahnhof Rue du Port gebaut werden.Diese Positionierung wird es dem Bus Bords de Marne erleichtern, zwei wichtige Kreuzungen zu überqueren, die an der Mündung der Rue de Gournay und an der Kreuzung mit der Avenue du Maréchal Foch und der Avenue du Général De Gaulle in Kreisverkehre umgewandelt werden.

Darüber hinaus werden in der Reihenfolge zwei Fahrspuren für den Straßenverkehr beibehalten, eine in jede Richtung, im Einklang mit den Prognosen des Straßenverkehrs am Projekthorizont. Geplant sind auch eine Verbreiterung der bestehenden Bürgersteige und eine Fahrradkontinuität, die mit der bestehenden Entwicklung an der Avenue du Général de Gaulle in Chelles verbunden ist. Diese Entwicklungen ermöglichen es, bestehende Baumreihen zu erhalten und zu ergänzen und den öffentlichen Raum weiter zu begrünen.