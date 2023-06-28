Bus

Neue LinieVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Von der Pointe de Gournay bis zum Eingang von Chelles

Auf diesem Abschnitt nimmt der Bus Bords de Marne die Rue de Paris in Neuilly-sur-Marne und die Avenue du Maréchal Foch zwischen Gagny, Gournay-sur-Marne und Chelles bis zur Kreuzung mit der Avenue du Général de Gaulle in Chelles. Sie bedient die Bahnhöfe Pointe de Gournay und Rue du Port.

Die wichtigsten Themen sind:

  • Verbesserung der städtebaulichen Qualität der Achse und Neuqualifizierung der Einfahrt nach Chelles;
  • Unterstützung der Entwicklung städtischer Projekte in diesem Sektor;
  • Bereitstellung von Einrichtungen, die an den wichtigsten Kreuzungen für die verschiedenen Verkehrsträger angepasst sind;
  • Bewahren Sie Baumreihen so weit wie möglich.

Ausgewählte Route und Entwicklung

Vue d’intention au niveau de la station Pointe de Gournay sur l'avenue Jean-Jaurès, à Neuilly-sur-Marne

Absichtsansicht am Bahnhof Pointe de Gournay an der Avenue Jean-Jaurès in Neuilly-sur-Marne

Das Projekt sieht vor, dass die Fahrspuren für den Bus Bords de Marne in der Mitte der Straße von der Pointe de Gournay bis zur Rue Albert Camus (in der Kontinuität der vorherigen Sequenz) und dann auf der Nordseite der Straße bis zum Bahnhof Rue du Port gebaut werden.Diese Positionierung wird es dem Bus Bords de Marne erleichtern, zwei wichtige Kreuzungen zu überqueren, die an der Mündung der Rue de Gournay und an der Kreuzung mit der Avenue du Maréchal Foch und der Avenue du Général De Gaulle in Kreisverkehre umgewandelt werden.

Darüber hinaus werden in der Reihenfolge zwei Fahrspuren für den Straßenverkehr beibehalten, eine in jede Richtung, im Einklang mit den Prognosen des Straßenverkehrs am Projekthorizont. Geplant sind auch eine Verbreiterung der bestehenden Bürgersteige und eine Fahrradkontinuität, die mit der bestehenden Entwicklung an der Avenue du Général de Gaulle in Chelles verbunden ist. Diese Entwicklungen ermöglichen es, bestehende Baumreihen zu erhalten und zu ergänzen und den öffentlichen Raum weiter zu begrünen.

Route und ausgewählte Entwicklungen von der Pointe de Gournay bis zum Ortseingang von Chelles

Visualisieren Sie den Sektor in 3D

An Bord des Busses, von Station zu Station, können Sie in 3D-Video die Absicht der endgültigen Entwicklungen des Busses Bords de Marne in diesem Sektor entdecken. An jeder Station ermöglicht Ihnen ein 360°-Panorama, die Buswartehäuschen und die Fußgängeransicht genauer zu visualisieren (bewegen Sie einfach die Kamera mit der Maus auf dem Computer oder mit dem Index auf dem Handy).

Hinweis: Diese Absichtserklärungen sollen einen ersten Überblick über die in diesem Stadium der Studien vorgeschlagenen Entwicklungen geben. Einige Aspekte werden sich daher wahrscheinlich in den folgenden Studien weiterentwickeln oder sind nicht so dargestellt, wie sie sind, wie z. B. Ampeln.
Diese Version kann auf dem Desktop oder auf dem Handy durchsucht werden. Eine Version in höherer Auflösung wird in den kommenden Wochen online gestellt und kann auf dem Computer konsultiert werden.

Visualisierung starten
