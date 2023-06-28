Bus

Neue LinieVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Der RER-Bahnhof Neuilly-Plaisance

Auf diesem Abschnitt nimmt der Bus Bords de Marne den Boulevard Gallieni in Neuilly-Plaisance und den Boulevard du Maréchal Foch in Neuilly-sur-Marne. Der Bus bedient den RER-Bahnhof Neuilly-Plaisance , der am Horizont des Projekts saniert wird.

Die wichtigsten Themen sind:

  • Gewährleistung einer effizienten Verbindung zwischen dem Bus Bords de Marne und dem RER-Bahnhof;
  • Begrünung der Achse so weit wie möglich und Verbesserung ihrer städtebaulichen Qualität;
  • Aufrechterhaltung der notwendigen Funktionen für Geschäfte und Bahnhof (Parken, Lieferungen, Drop-off);
  • Begrenzen Sie Verkehrsstaus.

Am Ende der Vorkonsultation wurden mehrere Varianten untersucht, um diese Fragen zu integrieren.

Fokus: Anschluss an Neuilly-Plaisance RER

Der RER-Bahnhof Neuilly-Plaisance wird Verbindungen mit der RER A und anderen Buslinien ermöglichen, die den Knotenpunkt bedienen (derzeit 114, 203 und 214). Das Projekt Bus Bords de Marne wird für die Sanierung des südlichen Teils des Busknotenpunkts des RER-Bahnhofs Neuilly-Plaisance verantwortlich sein. Diese Sanierung umfasst die Neuorganisation von Bahnsteigen, Linien und Zugängen.

Die Sanierung des RER-Bahnhofs Neuilly-Plaisance

Ausgewählte Route und Entwicklung

Absichtsansicht des RER-Bahnhofs Neuilly-Plaisance vom Boulevard Gallieni
Absichtsansicht des RER-Bahnhofs Neuilly-Plaisance vom Boulevard Gallieni

Das in diesem Abschnitt vorgeschlagene Projekt ermöglicht insbesondere:

  • Gewährleistung einer guten Verbindung zwischen dem Bus Bords de Marne, der RER A und anderen Buslinien, die den Pol bedienen;
  • Pflanzen Sie neue Bäume in der Nähe des Bahnhofs und entlang der Bürgersteige;
  • Aufrechterhaltung des Zugangs zum Flussufer und Wiederherstellung von Parkplätzen, Lieferungen in der Nähe von Geschäften und Drop-off-Plätzen in der Nähe des Bahnhofs.
Route und Ausstattung des RER-Bahnhofs Neuilly-Plaisance

Route und Ausstattung des RER-Bahnhofs Neuilly-Plaisance

Visualisieren Sie den Sektor in 3D

An Bord des Busses, von Station zu Station, können Sie in 3D-Video die Absicht der endgültigen Entwicklungen des Busses Bords de Marne in diesem Sektor entdecken. An jeder Station ermöglicht Ihnen ein 360°-Panorama, die Buswartehäuschen und die Fußgängeransicht genauer zu visualisieren (bewegen Sie einfach die Kamera mit der Maus auf dem Computer oder mit dem Index auf dem Handy).

Hinweis: Diese Absichtserklärungen sollen einen ersten Überblick über die in diesem Stadium der Studien vorgeschlagenen Entwicklungen geben. Einige Aspekte werden sich daher wahrscheinlich in den folgenden Studien weiterentwickeln oder sind nicht so dargestellt, wie sie sind, wie z. B. Ampeln.
Diese Version kann auf dem Desktop oder auf dem Handy durchsucht werden. Eine Version in höherer Auflösung wird in den kommenden Wochen online gestellt und kann auf dem Computer konsultiert werden.

