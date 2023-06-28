Bus

Neue LinieVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Die Bahnhöfe Avron, Jules Ferry und Jouleau

Auf diesem Abschnitt nimmt der Bus Bords de Marne den Boulevard d'Alsace-Lorraine in Perreux-sur-Marne und bedient die Bahnhöfe Avron, Jules Ferry und Jouleau.

Die wichtigsten Themen sind:

  • Aufrechterhaltung des Zugangs zum Wasser und eines den Nutzungen entsprechenden Parkplatzangebots;
  • Verdichtung und Sicherung von Fußgängerüberwegen, um die Nord-Süd-Kontinuität der Achse zu verbessern;
  • Bewahren Sie Baumreihen so weit wie möglich.

In dem in der Vorkonsultation vorgestellten Entwurf war vorgesehen:

  • Spezielle Busspuren in beide Richtungen, was die Entfernung des gesamten bepflanzten Mittelstreifens und einer großen Anzahl von Parkplätzen beinhaltet;
  • Ein Avron-Bahnhof mit gegenüberliegenden Bahnsteigen rechts von der Germaine-Sablon-Schule.

Ausgewählte Route und Entwicklung

Absichtsansicht des Boulevard d'Alsace-Lorraine in Perreux-sur-Marne
Absichtsansicht des Boulevard d'Alsace-Lorraine in Perreux-sur-Marne

Unter Berücksichtigung der am Horizont der Inbetriebnahme modellierten Verkehrsbedingungen sieht das Projekt nun eine einzige Fahrspur für Busse vor, um:

  • Erhaltung und Ergänzung bestehender Baumreihen außerhalb zukünftiger Stationen;
  • Rückgabe von mehr Parkplätzen als ursprünglich, insbesondere in der Nähe von Geschäften.

Der Bahnhof Avron wird mit bahngetrennten Bahnsteigen ausgestattet : Der Bahnsteig in Richtung Chelles-Gournay befindet sich auf dem Boulevard d'Alsace-Lorraine und der Bahnsteig in Richtung Val de Fontenay befindet sich auf der Avenue du Général de Gaulle. Dies ermöglicht es, komfortable Bürgersteige auf dem Boulevard d'Alsace-Lorraine in der Nähe des Bahnhofs und der Germaine-Sablon-Schule zu bauen, Bäume rechts vom Bahnhof zu erhalten und Parkplätze rechts von Geschäften wiederherzustellen.

Route und Ausstattung der Bahnhöfe Avron, Jules Ferry und Jouleau

Visualisieren Sie den Sektor in 3D

An Bord des Busses, von Station zu Station, können Sie in 3D-Video die Absicht der endgültigen Entwicklungen des Busses Bords de Marne in diesem Sektor entdecken. An jeder Station ermöglicht Ihnen ein 360°-Panorama, die Buswartehäuschen und die Fußgängeransicht genauer zu visualisieren (bewegen Sie einfach die Kamera mit der Maus auf dem Computer oder mit dem Index auf dem Handy).

Hinweis: Diese Absichtserklärungen sollen einen ersten Überblick über die in diesem Stadium der Studien vorgeschlagenen Entwicklungen geben. Einige Aspekte werden sich daher wahrscheinlich in den folgenden Studien weiterentwickeln oder sind nicht so dargestellt, wie sie sind, wie z. B. Ampeln.
Diese Version kann auf dem Desktop oder auf dem Handy durchsucht werden. Eine Version in höherer Auflösung wird in den kommenden Wochen online gestellt und am Computer verfügbar sein

