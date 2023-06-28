Fokus: Konfigurationen für die Einfügung von Buskanälen

Seitengleise : Die Fahrspuren befinden sich auf einer Seite der Straße. Diese Positionierung fördert und sichert die Erreichbarkeit der Bahnhöfe von der Seite, auf der sich die Gleise befinden, und ermöglicht es, Parkplätze auf der anderen Seite der Busspuren zu erhalten. Umgekehrt ist es auf der Seite der Busspuren nicht möglich, Parkplätze aufrechtzuerhalten, und die Übergänge zum Abbiegen in die angrenzenden Straßen sind komplex.