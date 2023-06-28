Fokus: Konfigurationen für die Einfügung von Buskanälen
Mehrere Kanaleinfügungskonfigurationen sind möglich. Jede hat Vor- und Nachteile, und die Positionierung muss entsprechend den Eigenschaften der eingeschlagenen Route, ihrer Nutzung und ihrer Entwicklung gewählt werden.
Axiale Fahrspuren: Die Gleise befinden sich in der Mitte der Straße. Diese Positionierung erleichtert den Zugang zu Parkplätzen (Anwohner, Lieferungen), das Einfügen von Bussen an Kreuzungen, die Geschwindigkeit und Sicherheit von Bussen sowie den Zugang zu Ufer- und Rettungsdiensten. Andererseits erfordert es systematische Fußgängerüberquerungen, um die Bahnsteige zwischen den Busspuren und den Straßengleisen zu erreichen.
Beispiel für eine seitliche Einfügung
Seitengleise : Die Fahrspuren befinden sich auf einer Seite der Straße. Diese Positionierung fördert und sichert die Erreichbarkeit der Bahnhöfe von der Seite, auf der sich die Gleise befinden, und ermöglicht es, Parkplätze auf der anderen Seite der Busspuren zu erhalten. Umgekehrt ist es auf der Seite der Busspuren nicht möglich, Parkplätze aufrechtzuerhalten, und die Übergänge zum Abbiegen in die angrenzenden Straßen sind komplex.
Bilaterale Fahrspuren: Auf jeder Seite der Straße wird eine Busspur gebaut. Diese Positionierung ist jedoch eher für Busspuren gedacht als für Busspuren auf eigenem Gelände, die an Kreuzungen mit einem Busprioritätssystem ausgestattet sind.
Einbahnstraße: In einer Fahrtrichtung ist nur eine Fahrspur vorgesehen. In der anderen Richtung teilt sich der Bus die Spur mit den Autos.
Keine eigene Busspur : Busse und Straßenverkehr teilen sich die gleiche Spur. Der Busverkehr hängt von der Flüssigkeit und den Launen des Straßenverkehrs ab.