Neue LinieVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Vom Bahnhof Blancheville - Ville Evrard zum Bahnhof L'Avenir

Auf diesem Abschnitt nimmt der Bus Bords de Marne die Avenue Jean Jaurès in Neuilly-sur-Marne zwischen der Avenue de Blancheville und der Pointe de Gournay. Sie bedient die Bahnhöfe Blancheville – Ville-Evrard, Maison Blanche und L'Avenir.

Die wichtigsten Themen sind:

  • Unterstützung der Entwicklung der Stadtteile Maison Blanche und Ville Évrard, Versorgung der Schuleinrichtungen des Sektors und des Departementsparks Haute-Île;
  • Verbesserung der Qualität der Entwicklungen zugunsten aktiver Modi;
  • Bewahren Sie das Baumerbe so weit wie möglich.
Plan des Konzessionsprojekts Fontenay-Alouettes (links) mit Schwerpunkt auf dem Marais Point Joncs-Marins ZAC (rechts)

Strukturierung von Flächennutzungsplanungsprojekten

Ausgewählte Route und Entwicklung

Absichtsansicht des Bahnhofs Maison Blanche, avenue Jean Jaurès in Neuilly-sur-Marne
Absichtsansicht des Bahnhofs Maison Blanche, avenue Jean Jaurès in Neuilly-sur-Marne

Unter Berücksichtigung der für die Inbetriebnahme des Busses Bords de Marne modellierten Verkehrsbedingungen sieht das Projekt vor, nur eine Fahrspur pro Richtung beizubehalten und gelegentlich eine zusätzliche Fahrspur, um den Fluss der Verkehrsströme bei der Annäherung an die wichtigsten Kreuzungen zu erleichtern.

Dieses Planungsprinzip ermöglicht:

  • Erhaltung bestehender Bäume auf beiden Seiten der Achse;
  • Erleichterung der Bewegung von Fußgängern und Radfahrern durch verbreiterte Bürgersteige und Fahrradkontinuität, die in das Réseau Vélo Île-de-France integriert sind.
Route und Ausstattung des Bahnhofs Blancheville - Ville Evrard am Bahnhof L'Avenir

Visualisieren Sie den Sektor in 3D

An Bord des Busses, von Station zu Station, können Sie in 3D-Video die Absicht der endgültigen Entwicklungen des Busses Bords de Marne in diesem Sektor entdecken. An jeder Station ermöglicht Ihnen ein 360°-Panorama, die Buswartehäuschen und die Fußgängeransicht genauer zu visualisieren (bewegen Sie einfach die Kamera mit der Maus auf dem Computer oder mit dem Index auf dem Handy).

Hinweis: Diese Absichtserklärungen sollen einen ersten Überblick über die in diesem Stadium der Studien vorgeschlagenen Entwicklungen geben. Einige Aspekte werden sich daher wahrscheinlich in den folgenden Studien weiterentwickeln oder sind nicht so dargestellt, wie sie sind, wie z. B. Ampeln.
Diese Version kann auf dem Desktop oder auf dem Handy durchsucht werden. Eine Version in höherer Auflösung wird in den kommenden Wochen online gestellt und am Computer verfügbar sein

Visualisierung starten
