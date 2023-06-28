Bus

Neue LinieVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Der Bahnhof Foch und die Endstation am Bahnhof Chelles Gournay

Auf diesem Abschnitt nimmt der Bus Bords de Marne die Avenue du Maréchal Foch und erreicht den Bahnhof Chelles-Gournay. Sie bedient den Bahnhof Foch und dann die Endstation Chelles-Gournay innerhalb des bestehenden Busknotenpunkts.

Die wichtigsten Themen sind:

  • Gewährleistung einer effizienten Verbindung zwischen dem Bus Bords de Marne und den anderen Linien, die den Pol Chelles-Gournay bedienen;
  • Die Aufrechterhaltung eines Angebots an Parkplätzen, Zugängen zum Flussufer, Bürgersteigen und komfortablen Wegen in Verbindung mit dem Wohn-, Gewerbe- und öffentlichen Anlagengefüge;
  • Bewahren Sie Baumreihen so weit wie möglich.

In dem in der Vorkonsultation vorgestellten Projekt wurde vorgeschlagen, auf der Avenue du Maréchal Foch nur in Richtung Chelles-Gournay eine eigene Busspur zu schaffen. Diese Entwicklung erforderte die Entfernung einiger der bestehenden Bäume.

Ausgewählte Route und Entwicklung

Absichtsansicht des Bahnhofs Foch an der Avenue du Maréchal Foch in Chelles
Vue d'intention de la station Foch, sur l'avenue du Maréchal Foch à Chelles

Absichtsansicht des Bahnhofs Foch an der Avenue du Maréchal Foch in Chelles

Das Projekt sieht nun vor, dass Busse im allgemeinen Verkehr ohne eigene Fahrspur verkehren. Die am Horizont der Inbetriebnahme modellierten Verkehrsbedingungen bestätigten diese Machbarkeit, indem an einigen Kreuzungen Ampeln installiert wurden, um Bussen Vorrang zu geben. Dies ermöglicht es, das bewaldete Erbe der Achse zu erhalten, Fahrradanlagen entlang der Route einzufügen und ein Maximum an Parkplätzen in diesem Gewerbegebiet zu erhalten.

Das Projekt sieht auch die Entwicklung eines öffentlich zugänglichen Parkplatzes in der Rue Pérotin in der Nähe der Avenue du Maréchal Foch vor, um die Auswirkungen auf das lokale Parkplatzangebot teilweise auszugleichen.

Ausgewählte Route und Ausstattung des Bahnhofs Foch und der Endstation am Bahnhof Chelles Gournay

Ausgewählte Route und Ausstattung des Bahnhofs Foch und der Endstation am Bahnhof Chelles Gournay

Schwerpunkt: die RER-Endstation Chelles-Gournay

Die Endstation des Busses Bords de Marne im Osten wird innerhalb des Busknotenpunkts Chelles-Gournay organisiert. Letzteres ist Gegenstand eines umfassenden Sanierungsprojekts, das die spezifischen Bedürfnisse im Zusammenhang mit dem Betrieb des Busses Bords de Marne integrieren wird.

Diese Endstation wird eine direkte Verbindung mit der RER E, der Transilien-Linie P, der zukünftigen U-Bahn-Linie 16 und anderen Buslinien in der Umgebung bieten.

Die Sanierung des Pols Chelles-Gournay

Lesen

Visualisieren Sie den Sektor in 3D

An Bord des Busses, von Station zu Station, können Sie in 3D-Video die Absicht der endgültigen Entwicklungen des Busses Bords de Marne in diesem Sektor entdecken. An jeder Station ermöglicht Ihnen ein 360°-Panorama, die Buswartehäuschen und die Fußgängeransicht genauer zu visualisieren (bewegen Sie einfach die Kamera mit der Maus auf dem Computer oder mit dem Index auf dem Handy).

Hinweis: Diese Absichtserklärungen sollen einen ersten Überblick über die in diesem Stadium der Studien vorgeschlagenen Entwicklungen geben. Einige Aspekte werden sich daher wahrscheinlich in den folgenden Studien weiterentwickeln oder sind nicht so dargestellt, wie sie sind, wie z. B. Ampeln.
Diese Version kann auf dem Desktop oder auf dem Handy durchsucht werden. Eine Version in höherer Auflösung wird in den kommenden Wochen online gestellt und kann auf dem Computer konsultiert werden.

Visualisierung starten
Dekoratives Bild
News abonnieren