Vorkonsultation 2020-2021

Die Ergebnisse dieser Konsultation, ihre Lehren und die Orientierungen für die Fortsetzung des Projekts Bus Bords de Marne wurden am 14. April 2021 vom Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités genehmigt.

Die Konsultation ergab eine erhebliche Unterstützung für das Projekt Bus Bords de Marne in seinem Prinzip und seiner allgemeinen Route, mit Vorschlägen für alternative Routen bei der Annäherung an die Endstationen. Die gemeinsame Nutzung von Funktionen auf der Fahrspur (zwischen Autos, Fußgängern, Radfahrern, Bäumen, Parkplätzen und angesichts der verfügbaren Wegerechte usw.) hat zu vielen Beiträgen geführt, insbesondere zu starken Bedenken hinsichtlich der geplanten Reduzierung der Straßenkapazität. Dieses Thema wird ein wichtiges Thema für zukünftige Diskussionen und Studien sein.