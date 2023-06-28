Vorkonsultation 2020-2021
Rückblick auf die vorherige Konsultation
Vom 9. November 2020 bis zum 8. Februar 2021 organisierte Île-de-France Mobilités eine Vorkonsultation* zum Projekt Bus Bords de Marne. Alle Anwohner, Nutzer der ehemaligen RN34, Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel, Unternehmen, Vereine und Gemeinden waren eingeladen, sich zu beteiligen, um das Projekt zu bereichern und weiterzuentwickeln, damit es den Bedürfnissen und Erwartungen des Gebiets am besten entspricht.
Während der 92 Tage der Konsultation konnte sich die Öffentlichkeit während mehrerer Austauschphasen mit Île-de-France Mobilités austauschen und über verschiedene Modalitäten teilnehmen: bei Treffen mit dem Projektteam, auf der Website über das Formular und/oder die partizipative Karte und schließlich per Post mit den T-Coupons, die der auf dem Gebiet verteilten Broschüre beigefügt sind.
895 gesammelte Beiträge
11 Zeiten des Austauschs
2 fokussierte Workshops
5 Reisende und lokale Treffen
4 Hotlines
Die Ergebnisse der Konsultation
Die Ergebnisse dieser Konsultation, ihre Lehren und die Orientierungen für die Fortsetzung des Projekts Bus Bords de Marne wurden am 14. April 2021 vom Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités genehmigt.
Die Konsultation ergab eine erhebliche Unterstützung für das Projekt Bus Bords de Marne in seinem Prinzip und seiner allgemeinen Route, mit Vorschlägen für alternative Routen bei der Annäherung an die Endstationen. Die gemeinsame Nutzung von Funktionen auf der Fahrspur (zwischen Autos, Fußgängern, Radfahrern, Bäumen, Parkplätzen und angesichts der verfügbaren Wegerechte usw.) hat zu vielen Beiträgen geführt, insbesondere zu starken Bedenken hinsichtlich der geplanten Reduzierung der Straßenkapazität. Dieses Thema wird ein wichtiges Thema für zukünftige Diskussionen und Studien sein.
* Freiwillige vorherige Konsultation gemäß Artikel L.103-2 des Städtebaugesetzbuches.