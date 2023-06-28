Am 14. April 2021 genehmigte der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités die Ergebnisse der Konsultation, ihre Lehren und die Orientierungen für die Fortsetzung des Projekts Bus Bords de Marne.

Während der Konsultation vom 9. November 2020 bis zum 8. Februar 2021 wurden insgesamt 895 Beiträge gesammelt, und zwar durch die verschiedenen Modalitäten, die eingerichtet und an den Gesundheitskontext angepasst wurden (Projektwebsite, T-Gutscheine, die den Flugblättern beigefügt sind, lokale Treffen, Fokus-Workshops usw.).

Die Konsultation ergab eine erhebliche Unterstützung für das Projekt Bus Bords de Marne in seinem Prinzip und seiner allgemeinen Route, mit Vorschlägen für alternative Routen bei der Annäherung an die Endstationen. Die gemeinsame Nutzung von Funktionen auf der Fahrspur (zwischen Autos, Fußgängern, Radfahrern, Bäumen, Parkplätzen und angesichts der verfügbaren Wegerechte usw.) hat zu vielen Beiträgen geführt, insbesondere zu starken Bedenken hinsichtlich der geplanten Reduzierung der Straßenkapazität. Dieses Thema wird ein wichtiges Thema für zukünftige Diskussionen und Studien sein.

Île-de-France Mobilités beschloss, das Projekt fortzusetzen und die Vorstudien unter Einbeziehung der aus der Konsultation hervorgegangenen Schwerpunkte in Angriff zu nehmen, insbesondere durch die Vertiefung der folgenden Themen: die Merkmale der neuen Buslinie und des damit verbundenen Verkehrsangebots, die Anzahl der Fahrspuren und die Entwicklung der Kreuzungen, das Lebensumfeld (aktive Modi und Begrünung) sowie den Zeitplan des Projekts.

Île-de-France Mobilités dankt den vielen Einwohnern der Ile-de-France für ihre Teilnahme, die die kommende Studienphase bereichern wird. Île-de-France Mobilités verpflichtet sich, die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden fortzusetzen, die seit seiner Entstehung am Bau des Projekts beteiligt sind. Es wird ein kontinuierliches Informations- und Konsultationssystem mit der Öffentlichkeit und den Verbänden aufrechterhalten.