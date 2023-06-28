Eine Zeit der Information (Frühjahr 2024)
Die Teams von Ile-de-France Mobilités haben sich mit Ihnen getroffen, um die Entwicklungen des Projekts seit der Vorkonsultation vorzustellen und Ihre Fragen vor der öffentlichen Untersuchung zu beantworten. Es wurden 3 Treffen und 1 Treffen von Reisenden von ca. 2 Stunden Dauer organisiert, die jeweils einem detaillierten Schwerpunkt auf einem bestimmten geografischen Gebiet gewidmet waren.
Öffentliche Sitzung Le Perreux-sur-Marne
Fokus auf Entwicklungen in Fontenay-sous-Bois und Perreux-sur-Marne
Donnerstag, 21. März 2024 von 19:30 bis 21:30 Uhr
Hochzeitssaal des Rathauses von Perreux-sur-Marne (98 avenue du Général de Gaulle)
Treffen Sie Reisende Chelles - Gournay RER
Konzentrieren Sie sich auf die Einrichtungen in Chelles
Montag, 25. März 2024 von 17:30 bis 19:30 Uhr
Vorplatz des Busbahnhofs Chelles-Gournay (Boulevard Chilperic)
Öffentliche Sitzung Neuilly-sur-Marne
Die Einrichtungen in Neuilly-sur-Marne im Fokus
Dienstag, 2. April 2024 von 19 bis 21 Uhr
Hochzeitssaal des Rathauses von Neuilly-sur-Marne (1 place François Mitterrand)
Öffentliche Sitzung Neuilly-Plaisance
Konzentrieren Sie sich auf die Einrichtungen in Neuilly-Plaisance
Donnerstag, 4. April 2024 von 19:30 bis 21:30 Uhr
Salle des fêtes de Neuilly-Plaisance (11 avenue du Maréchal Foch)