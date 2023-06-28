Eine Zeit der Information (Frühjahr 2024)

Die Teams von Ile-de-France Mobilités haben sich mit Ihnen getroffen, um die Entwicklungen des Projekts seit der Vorkonsultation vorzustellen und Ihre Fragen vor der öffentlichen Untersuchung zu beantworten. Es wurden 3 Treffen und 1 Treffen von Reisenden von ca. 2 Stunden Dauer organisiert, die jeweils einem detaillierten Schwerpunkt auf einem bestimmten geografischen Gebiet gewidmet waren.