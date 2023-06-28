Bus

Neue LinieVal de Fontenay < > Chelles - Gournay

Eine Zeit der Information (Frühjahr 2024)

Die Teams von Ile-de-France Mobilités haben sich mit Ihnen getroffen, um die Entwicklungen des Projekts seit der Vorkonsultation vorzustellen und Ihre Fragen vor der öffentlichen Untersuchung zu beantworten. Es wurden 3 Treffen und 1 Treffen von Reisenden von ca. 2 Stunden Dauer organisiert, die jeweils einem detaillierten Schwerpunkt auf einem bestimmten geografischen Gebiet gewidmet waren.

Öffentliche Sitzung Le Perreux-sur-Marne

Fokus auf Entwicklungen in Fontenay-sous-Bois und Perreux-sur-Marne

Donnerstag, 21. März 2024 von 19:30 bis 21:30 Uhr

Hochzeitssaal des Rathauses von Perreux-sur-Marne (98 avenue du Général de Gaulle)

Treffen Sie Reisende Chelles - Gournay RER

Konzentrieren Sie sich auf die Einrichtungen in Chelles

Montag, 25. März 2024 von 17:30 bis 19:30 Uhr

Vorplatz des Busbahnhofs Chelles-Gournay (Boulevard Chilperic)

Öffentliche Sitzung Neuilly-sur-Marne

Die Einrichtungen in Neuilly-sur-Marne im Fokus

Dienstag, 2. April 2024 von 19 bis 21 Uhr

Hochzeitssaal des Rathauses von Neuilly-sur-Marne (1 place François Mitterrand)

Öffentliche Sitzung Neuilly-Plaisance

Konzentrieren Sie sich auf die Einrichtungen in Neuilly-Plaisance

Donnerstag, 4. April 2024 von 19:30 bis 21:30 Uhr

Salle des fêtes de Neuilly-Plaisance (11 avenue du Maréchal Foch)

