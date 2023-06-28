Navigieren Sie auf dem Pfad

Unter Berücksichtigung der städtebaulichen, historischen und landschaftlichen Merkmale, die für jeden Sektor spezifisch sind, erfüllt es Ziele, die manchmal komplex zu vereinbaren sind:

Organisation der Straßen, um das Funktionieren des öffentlichen Verkehrs zu verbessern, aktive Verkehrsmittel (Fußgänger, Radfahrer) zu fördern und den Fluss des Straßenverkehrs zu ermöglichen;

Integrieren Sie alle Funktionen, die für den städtischen Betrieb erforderlich sind: Zugang zum Anwohner, Parken, Lieferungen, Sondertransporte, Notfallzugang usw. ;

Minimierung des Landerwerbs;

Begrenzung der Auswirkungen auf Bäume und die Umwelt im Allgemeinen;

Optimieren Sie die Investitions- und Betriebskosten des Projekts.

> Weitere Informationen zu Konfigurationen für die Einfügung von Busspuren

Karte mit den zukünftigen Entwicklungen nach der Inbetriebnahme des Busses Bords de Marne und 2 Jahre nach der Inbetriebnahme der Linie 15 auf dem Abschnitt zwischen den Bahnhöfen Aristide Briand und Verdun: