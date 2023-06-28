Entdecken Sie das Projekt
Ziele
- ein schnelles, zuverlässiges und komfortables Transportmittel anzubieten und die Leistung anderer Buslinien in der Region zu verbessern,
- Gewährleistung einer effizienten Verbindung und Verbindungen zu den Bahnhöfen (Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance und Chelles-Gournay),
- Unterstützung von territorialen Entwicklungsprojekten, indem die Projektgebiete (einschließlich des ZAC Maison Blanche und des Bezirks Val de Fontenay) so nah wie möglich bedient werden,
- Schaffen Sie durchgehende, komfortable und sichere Routen, einschließlich Wandern und Radfahren,
- Verbesserung des Lebensumfelds durch Beitrag zur Renovierung des öffentlichen Raums und zur Beruhigung des Verkehrs.
Verbesserung des Busverkehrs
Die ehemalige RN 34, eine wichtige lokale Verkehrsachse, die eine direkte Verbindung nach Paris bietet, wird stark befahren (17.000 bis 29.000 Fahrzeuge/Tag), insbesondere vom Kreisverkehr General Leclerc in Perreux-sur-Marne bis zum Place de la Résistance in Neuilly-sur-Marne und von der Pointe de Gournay bis zum Ortseingang von Chelles.
Der Busverkehr ist derzeit schwierig. Die Launen des Verkehrs (Staus, Haltestellen auf der Straße, Ampelkreuzungen) führen zu Regelmäßigkeitsproblemen und längeren Fahrzeiten für die Buslinien, die sie nutzen, insbesondere für die Linie 113. Das Busangebot ist jedoch unerlässlich, um sich dem Schienennetz anzuschließen und die Arbeitszentren im Herzen der Metropole zu erreichen.
Der Bus Bords de Marne wird auf speziellen Fahrspuren verkehren, wobei Kreuzungen und punktuellen Einrichtungen (Zufahrtskorridore und Sanierung von Kreuzungen) Vorrang eingeräumt wird. Er profitiert somit von einer besseren Regelmäßigkeit und verkürzten Fahrzeiten. Diese Entwicklungen könnten auch anderen Buslinien zugute kommen.
Neu gestaltete Haltestellen
Heute befinden sich in diesem Sektor 22 Bushaltestellen, die teilweise sehr nahe beieinander liegen, was den reibungslosen Busverkehr nicht fördert.
Die Anzahl und Positionierung einiger Bushaltestellen wird im Rahmen des Projekts der neuen Buslinie Bords de Marne geändert, um effizientere Fahrzeiten zu gewährleisten. Bisher sieht das Projekt vor, 17 Stationen mit einem durchschnittlichen Abstand von 500 m zu bedienen, die so nah wie möglich an Wohnräumen und Einrichtungen liegen. Dies soll ein gutes Gleichgewicht zwischen einem guten Service des Sektors und einem effizienten Busangebot gewährleisten. Der Standort der Stationen steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest und wird im Rahmen der laufenden Vorstudien verfeinert.
Die Bushaltestellen Bord de Marne werden leicht erkennbar und für alle zugänglich sein. Sie werden mit vielen Geräten ausgestattet sein (Unterstand, Sitzgelegenheiten, Fahrgastinformation in Echtzeit, Zugänglichkeit für Personen mit eingeschränkter Mobilität, Terminal für den Kauf von tickets Transportmitteln usw.).
Stationen verbinden
Die Bahnhöfe Val de Fontenay, Neuilly-sur-Marne und Chelles-Gournay sind drei wichtige Knotenpunkte, die es ermöglichen, die Beschäftigungszentren der Metropole über das Schienennetz zu erreichen. Sie sind auch die Endstation von einem Dutzend Buslinien.
Nach seiner Inbetriebnahme wird der Bus Bords de Marne diese drei Bahnhöfe effizient verbinden, um die Verbindungen mit dem bestehenden und zukünftigen Verkehrsangebot zu erleichtern (Inbetriebnahme des T1 und der Verlängerung der RER E nach La Défense und bis 2030 Inbetriebnahme der M15 und M16).
Unterstützung der territorialen Entwicklung
Bis 2030
Bis 2030 wird das Gebiet mit mehreren Stadtentwicklungsprojekten wie Val de Fontenay - Alouettes, dem ZAC Maison Blanche oder Ville Evrard verdichtet. Der Bus Bords de Marne wird sie bedienen und so den wachsenden Reisebedürfnissen gerecht werden. Es ist auch Teil einer globalen Entwicklung des Verkehrsangebots in diesem Sektor.
Das Projekt Val de Fontenay – Alouettes
Der Entwicklungsbetrieb, der sich nördlich und um den RER-Bahnhof Val de Fontenay befindet, erstreckt sich über 75 ha. Es zielt darauf ab, das Alouettes-Viertel zu erschließen, die wirtschaftliche Entwicklung des Sektors zu unterstützen, öffentliche Räume zugunsten weicher Verkehrsmittel östlich und westlich des Bahnhofsmasts neu zu vernetzen und das Viertel zu begrünen. Das vorläufige Programm sieht ein vorläufiges Programm von etwa 600.000 m² vor, das der Schaffung von 1.000 neuen Wohneinheiten (ohne spezifische Wohnungen, Hotels und das Viertel Val de Fontenay), 300.000 m² Büros, d. h. der Verdoppelung des derzeitigen tertiären Pols, der Schaffung verschiedener Einrichtungen (eine neue Schulgruppe, eine frühkindliche Ausstattung und eine strukturierende Sportanlage) entspricht. Die SPL Marne et Bois besitzt die Entwicklungskonzession im Auftrag der Stadt Fontenay-sous-Bois und der EPT Paris-Est Marne et Bois.
Das ZAC des Weißen Hauses
Das Projekt befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses Maison Blanche in Neuilly-sur-Marne und erstreckt sich über 58 ha. Es wird schließlich zwischen 4000 und 4200 Wohneinheiten (fast 10.000 Einwohner), 40.000 m2 Aktivitäten, Geschäfte, Einrichtungen sowie hochwertige öffentliche und private Räume beherbergen. Das Prinzip besteht darin, eine nachhaltige Stadt zu gestalten, indem das Erbe und die biologische Vielfalt des Ortes erhalten und aufgewertet werden. Die ersten Einheiten wurden im Juni 2020 geliefert und die Arbeiten werden sich für die erste Phase bis 2022 erstrecken. Die folgenden Lieferungen erfolgen in Phasen von rund 1.000 Wohnungen bis 2024, 2027 und 2031. Grand Paris Aménagement führt die Entwicklung des ZAC de Maison Blanche im Auftrag von Grand Paris Grand Est durch. Weitere Informationen: https://leparcmb.fr/
Das Projekt Ville Evrard
Das Projekt in Neuilly-sur-Marne, südlich der ehemaligen RN34, sieht den Bau neuer und sanierter Wohnungen im historischen Herzen des Krankenhauses vor. Lokale Geschäfte und eine Schulgruppe sind ebenfalls geplant. Die Lieferung der Wohnungen ist zwischen 2025 und 2028 geplant. Der Hauptzugang zu diesem neuen Stadtteil erfolgt über die ehemalige RN34 (Avenue Jean Jaurès) an einer neuen Kreuzung, die in Verbindung mit dem Departementsrat Seine-Saint-Denis entwickelt werden soll. Ein Projekt für ein allgemeinbildendes Gymnasium mit 800 Schülern ist Teil des mehrjährigen Investitionsplans der Region Ile de France.
Ausbau des Verkehrsnetzes
Mehrere Projekte zur Weiterentwicklung des öffentlichen Verkehrsnetzes sind geplant, insbesondere auf der Ebene der bestehenden Knotenpunkte: die Straßenbahn T1 in Val de Fontenay (www.t1bobigny-valdefontenay.fr) und die Verlängerung der RER E nach La Défense (www.rer-eole.fr) von Val de Fontenay und Chelles-Gournay bis zur Inbetriebnahme des Projekts Bus Bords de Marne. Dann Metro 15 East in Val de Fontenay (www.societedugrandparis.fr/gpe/ligne/ligne-15-est) und Metro 16 in Chelles-Gournay (www.societedugrandparis.fr/gpe/ligne/ligne-16), bis 2030.
Verbesserung des Lebensumfelds
Neugestaltung des öffentlichen Raums
Das Projekt Bus Bords de Marne umfasst eine qualitative Neugestaltung des öffentlichen Raums von "Fassade zu Fassade" entlang der gesamten Achse: Straßen, Straßen, Bürgersteige, Möbel, Beleuchtung und Bepflanzung. Die Einrichtungen werden versuchen, jedem Benutzer seinen Platz im öffentlichen Raum zu geben. Die derzeit durchgeführten Vorstudien zielen insbesondere darauf ab, die Modalitäten der Aufteilung des öffentlichen Raums zwischen den verschiedenen Funktionalitäten im Lichte der Ergebnisse der Konsultation zu vertiefen.
Radfahrer und Fußgänger
Die Einrichtungen werden jedem Nutzer seinen Platz im öffentlichen Raum geben, insbesondere durch die Bevorzugung weicher Verkehrsträger. Das Projekt sieht derzeit den Bau eines Zweirichtungsradwegs mit einer Breite von 3 Metern entlang der gesamten Strecke sowie breiter Bürgersteige für Fußgänger vor, wobei die Einschränkungen und Bedürfnisse des allgemeinen Verkehrs und des Parkens berücksichtigt werden. Die laufenden Studien zielen darauf ab, diese Entwicklungen im Lichte der Lehren aus der Konsultation zu verfeinern und sicherzustellen, dass die Kapazität, Sicherheit und Kontinuität der Rad- und Fußgängerwege entlang der gesamten Strecke gefördert werden.
Landschaftsbau
Auch die Landschaftsgestaltung wird durchgeführt. Die laufenden Studien zielen darauf ab, sie zu klären, indem versucht wird, die Wiederbegrünung entlang der Route zu fördern und Auswirkungen auf bestehende Bäume so weit wie möglich zu vermeiden.
Anpassung des Busnetzes
Das Projekt geht mit einer Neuorganisation des lokalen Busnetzes einher, so dass die anderen Linien optimal von den durchgeführten Verbesserungen profitieren.
Der Busverkehr wird auch in den Sektoren aufrechterhalten, die von der derzeitigen Linie 113 bedient werden und nicht vom Bus Bords de Marne bedient werden: zwischen den Gemeinden Neuilly-Plaisance und Nogent-sur-Marne, dann von Chelles-Gournay RER zum Rathaus von Chelles und zum Einkaufszentrum Terre-Ciel. Überlegungen zur genauen Organisation des Netzes werden 2 bis 3 Jahre vor der Inbetriebnahme des Busses durchgeführt, um das Angebot so nah wie möglich an den beobachteten Bedürfnissen zu dimensionieren.