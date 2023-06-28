Entdecken Sie das Projekt

Die ehemalige RN 34, eine wichtige lokale Verkehrsachse, die eine direkte Verbindung nach Paris bietet, wird stark befahren (17.000 bis 29.000 Fahrzeuge/Tag), insbesondere vom Kreisverkehr General Leclerc in Perreux-sur-Marne bis zum Place de la Résistance in Neuilly-sur-Marne und von der Pointe de Gournay bis zum Ortseingang von Chelles.

Der Busverkehr ist derzeit schwierig. Die Launen des Verkehrs (Staus, Haltestellen auf der Straße, Ampelkreuzungen) führen zu Regelmäßigkeitsproblemen und längeren Fahrzeiten für die Buslinien, die sie nutzen, insbesondere für die Linie 113. Das Busangebot ist jedoch unerlässlich, um sich dem Schienennetz anzuschließen und die Arbeitszentren im Herzen der Metropole zu erreichen.

Der Bus Bords de Marne wird auf speziellen Fahrspuren verkehren, wobei Kreuzungen und punktuellen Einrichtungen (Zufahrtskorridore und Sanierung von Kreuzungen) Vorrang eingeräumt wird. Er profitiert somit von einer besseren Regelmäßigkeit und verkürzten Fahrzeiten. Diese Entwicklungen könnten auch anderen Buslinien zugute kommen.