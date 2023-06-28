Le Perreux-sur-Marne

Entdecken Sie die in diesem Sektor geplanten Entwicklungen in der Phase der Vorstudien und der Konsultation vor dem Winter 2020-2021**:

In Perreux-sur-Marne folgt die Route dem Boulevard d'Alsace-Lorraine, zwischen der Kreuzung von General Leclerc und dem Boulevard Gallieni.

Auf dieser 1,2 km langen Strecke stehen 3 Stationen zur Verfügung:

Avron*

Jules Ferry*

Jouleau*

Der Bus Bords de Marne wird in der Mitte der Straße verkehren, um den Zugang zum Parkplatz und zum Zugang zum Ufer aufrechtzuerhalten.

Nördlich der Straße befindet sich ein Zweirichtungsradweg.

Nach der Vorkonsultation werden Vorstudien durchgeführt, die darauf abzielen, die Entwicklungen des Projekts zu spezifizieren und zu vertiefen: die Verteilung der Funktionen auf den Straßen und insbesondere die Anzahl der Straßen, die genaue Lage der Endstationen und Stationen, die Betriebsmethoden der Busse, die Anzahl der Fahrspuren und den Betrieb der Kreuzungen, die Einfügung von Fahrrad- und Fußgängerkontinuitäten, die Begrünung entlang der Route usw. In diesem Sektor hat Île-de-France Mobilités geplant, die Alternativvorschläge zu prüfen, die während der Konsultation zur Positionierung des Bahnhofs Avron gesammelt wurden, um die Busverbindungen zu erleichtern.

*Temporäre Stationsnamen

** Die Präsentation des Projekts wird aktualisiert, wenn die vorläufigen Studien des Schemas de Principe abgeschlossen sind