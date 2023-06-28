Die Verlängerung der Straßenbahnlinie T1 nach Val de Fontenay

Das Projekt unter gemeinsamer Projektleitung von CD93 und RATP zielt darauf ab, die Straßenbahnlinie T1 von der derzeitigen Endstation Noisy-le-Sec (93) bis zum Bahnhof Val de Fontenay in Fontenay-sous-Bois (94) zu verlängern.

Diese Erweiterung wird die Städte Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois und Fontenay-sous-Bois bedienen, wodurch der öffentliche Nahverkehr im Osten von Paris verbessert und die durchquerten Stadtteile erschlossen werden. Es wird auch das Lebensumfeld verbessern, indem die genutzten Achsen neu qualifiziert werden, insbesondere der Sektor der A186, der in eine landschaftlich gestaltete Allee umgewandelt wurde, und der der RD86 in Fontenay-sous-Bois.

Auf der Ebene des Untersuchungsgebiets stärkt diese Erweiterung das strukturierende öffentliche Verkehrsangebot am Pol Val de Fontenay, indem neue Reisemöglichkeiten geschaffen werden.

Die Inbetriebnahme der Verlängerung ist für "2027" bis zum Bahnhof Rue de Rosny und bis "2029" im Val de Fontenay geplant.

Weitere Informationen: www.t1bobigny-valdefontenay.fr