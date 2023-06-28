Die Sanierung des Pols Chelles-Gournay

Der Knotenpunkt Chelles-Gournay liegt im Südwesten der Stadt, in unmittelbarer Nähe der RER- und Transilien-Stationen, und wird von der U-Bahn-Linie 16 bedient. Es befindet sich nur wenige Schritte vom Stadtzentrum entfernt und grenzt an den Parc du Souvenir Émile Fouchard, der sich schließlich bis zum Eingang des Bahnhofs erstrecken wird, um den Reisenden den Komfort einer sofortigen Ankunft mitten in der Natur zu bieten. Schließlich werden sich täglich fast 45.000 Fahrgäste auf den Bahnsteigen des Bahnhofs kreuzen.

Weitere Informationen: https://www.societedugrandparis.fr/ligne-16/gare-chelles