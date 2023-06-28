Die Sanierung des Bahnhofsmastes Val de Fontenay

Der Sektor Val de Fontenay erlebt eine starke Entwicklungsdynamik, sowohl in Bezug auf das Verkehrsangebot als auch auf die Stadtentwicklung. Bis 2035 wird der Bahnhofsmast Val de Fontenay die Ankunft neuer Verkehrslinien (Metrolinie 15, Straßenbahn T1 und Bus Bords de Marne) und vieler städtischer Projekte beherbergen. Bis 2035 soll die Fahrgastzahl am Bahnhofsmast Val de Fontenay um 115 % steigen. Ein Projekt zur Sanierung des Bahnhofsmastes befindet sich in der Vorentwurfsstudienphase (AVP): Es betrifft die Räume innerhalb des Bahnhofs, um den Personenverkehr und die Verbindungen zu verbessern, und die Räume rund um den Bahnhof, um die Intermodalität zu erleichtern (Fußgänger, Fahrräder, Busse, U-Bahn usw.).

Weitere Informationen: https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/projets/gare-reamenagement-gare-de-val-de-fontenay