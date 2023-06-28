Metrolinie 15 bedient den Bahnhof Val-de-Fontenay

Auf einer Länge von 23 km wird die Linie 15 Est 13 Gemeinden in zwei Departements, Seine-Saint-Denis und Val-de-Marne, durchqueren. Davon werden 675.000 Einwohner direkt profitieren. Die Inbetriebnahme ist für 2030 geplant. Zusammen mit den südlichen und westlichen Abschnitten der Linie 15 wird sie eine 75 km lange Ringstraße rund um die Hauptstadt bilden. Die Linie hält in Val de Fontenay und Nogent Le Perreux.

Weitere Informationen: https://www.societedugrandparis.fr/ligne-15-est