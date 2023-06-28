Neuilly-sur-Marne / Gournay-sur-Marne

Entdecken Sie die in diesem Sektor geplanten Entwicklungen in der Phase der Vorstudien und der Konsultation vor dem Winter 2020-2021**:

Auf diesem Teil der Strecke verkehrt der Bus Bords de Marne auf der Avenue Jean Jaurès in Neuilly-sur-Marne und der Rue de Paris an der Gemeindegrenze von Chelles und Gournay-sur-Marne.

Auf dieser 2,2 km langen Strecke werden 5 Stationen vorgeschlagen:

Blancheville / Ville Evrard*

Weißes Haus*

Die Zukunft*

Pointe de Gournay*

Rue du Port*

Die Busspuren befinden sich in der Mitte der Straße zwischen "Blancheville / Ville Evrard" und der "Pointe de Gournay" und befinden sich dann auf der Nordseite der Straße bis zur "Rue du Port" (die Lage der Busspuren in der Mitte der Straße wird während der Vorstudien "Schema of Principle" untersucht).

Die Entwicklungen werden es ermöglichen, städtische Projekte in der Entwicklung zu bedienen, wichtige Straßenkreuzungen zu überqueren und die Stadtsanierung des Eingangs von Chelles zu gewährleisten.

Während der Vorkonsultation wurde die Reduzierung der Anzahl der Fahrspuren für Autofahrer in diesem Sektor nach zwei Optionen zwischen Blancheville-Evrard und Pointe de Gournay in Betracht gezogen, mit dem Ziel, jede von ihnen in den folgenden Studien zu vertiefen:

zwei Fahrspuren in Richtung Paris und eine Spur in Richtung Chelles,

eine Spur in jede Richtung.

Ab der Pointe de Gournay werden 3 Fahrspuren, die den Autofahrern zugewiesen sind, beibehalten, um die Auswirkungen auf den Straßenverkehr zu begrenzen.

Nördlich der Straße befindet sich ein Zweirichtungsradweg.

Nach der Vorkonsultation werden Vorstudien durchgeführt, die darauf abzielen, die Entwicklungen des Projekts zu spezifizieren und zu vertiefen: die Verteilung der Funktionen auf den Straßen und insbesondere die Anzahl der Straßen, die genaue Lage der Endstationen und Stationen, die Betriebsmethoden der Busse, die Anzahl der Fahrspuren und den Betrieb der Kreuzungen, die Einfügung von Fahrrad- und Fußgängerkontinuitäten, die Begrünung entlang der Route usw.

In diesem Bereich hat Île-de-France Mobilités bestätigt, dass im Rahmen dieser Studien insbesondere Folgendes untersucht wird:

die Auswirkungen des Projekts auf den Straßenverkehr, um die Wahl der Entwicklung zu informieren, die letztendlich der öffentlichen Anhörung unterzogen wird. Die lokalen Behörden werden eng in die Diskussionen zu diesem Thema einbezogen. Die vorgeschlagenen Entwicklungen müssen von einem Ende der Strecke bis zum anderen kohärent sein, um das Auftreten von "Engpässen" zu vermeiden.

zwischen den Bahnhöfen Pointe de Gournay und Rue du Port, die Verbindung zwischen dem Bus Bords de Marne und dem Bahnhof Neuilly-Plaisance, um die Verbindungen für alle Verkehrsträger (Fußgänger, Radfahrer, Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel) zu erleichtern.

* Die Namen der Stationen sind vorläufig

** Die Präsentation des Projekts wird aktualisiert, wenn die vorläufigen Studien des Schemas de Principe abgeschlossen sind