Strukturierung von Flächennutzungsplanungsprojekten
Stadtprojekte im Sektor Val de Fontenay
Die Entwicklungsmaßnahme, die sich über 85 Hektar erstreckt, befindet sich nördlich und um den Pol des Val de Fontenay und zielt darauf ab:
- Öffnung des Alouettes-Viertels von anderen Stadtteilen;
- Entwicklung gemischter Entwicklungen (Büros, Wohnungen, Handel und Dienstleistungen, Aktivitäten und Ausrüstung);
- Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung des Sektors durch attraktive Großprojekte;
- Berücksichtigung von Umweltfragen, nachhaltiger Entwicklung und Stadtökologie durch beispielhafte Entwicklungen;
- Entwicklung und Neuqualifizierung öffentlicher Räume so, dass die Ströme befriedet werden, weiche Modi gefördert und lebendige, benutzerfreundliche öffentliche Räume geschaffen werden, die für alle zugänglich sind.
Das Forward-Programm sieht vor, bis 2035 565.952 m² Nutzfläche freizugeben.
Diese Operation sieht die Schaffung des ZAC Marais Pointe Joncs-Marins vor, das sich über verschiedene Sektoren erstreckt, darunter einige in der Nähe der Route des Projekts Bus Bords de Marne. Zum Beispiel:
- Der Sektor Îlot la Pointe mit dem Betrieb Quartus, dessen Arbeiten 2023 abgeschlossen wurden und der 47.000 m² Büros und 140 Wohnungen bietet;
- Der Sektor Péripôle Nord, in dem das Projekt langfristig enden wird, umfasst die Entwicklung eines städtebaulichen Projekts sowie die Entwicklung des Knotenpunkts des Bahnhofs Val de Fontenay;
- Die Allée des Sablons (Péripôle Sud), die mit der Rue Carnot verbunden ist, muss ebenfalls im Rahmen der Entwicklung des Pols des Bahnhofs Val de Fontenay umgestaltet werden.
Plan des Konzessionsprojekts Fontenay-Alouettes (links) mit Schwerpunkt auf dem Marais Point Joncs-Marins ZAC (rechts)
Das ZAC des Weißen Hauses
Perspektive des Parks des Weißen Hauses in Neuilly-sur-Marne - Quelle: Rathaus von Neuilly-sur-Marne (2020)
Das von Grand Paris Aménagement im Auftrag von Grand Paris Grand Est im Auftrag von Grand Paris Est errichtete ZAC befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses Maison Blanche in Neuilly-sur-Marne und erstreckt sich über 59 Hektar.Es wird schließlich etwa 4.000 Wohnungen, Geschäfte, zwei Schulgruppen, einen Kindergarten und einen Kindergarten, ein Konservatorium für Musik, Tanz und Theater, ein Kulturzentrum und öffentliche Räume beherbergen. Rund 1.000 Einheiten wurden von 2020 bis 2022 geliefert, der Rest wird später geliefert. Die Hauptzugänge zu diesem neuen Viertel sind von der ehemaligen RN34 an der Avenue Antonin Artaud, der Rue Renée Vivien und der Avenue Jean Stephan geplant.