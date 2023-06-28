Strukturierung von Flächennutzungsplanungsprojekten

Stadtprojekte im Sektor Val de Fontenay

Die Entwicklungsmaßnahme, die sich über 85 Hektar erstreckt, befindet sich nördlich und um den Pol des Val de Fontenay und zielt darauf ab:

Öffnung des Alouettes-Viertels von anderen Stadtteilen;

Entwicklung gemischter Entwicklungen (Büros, Wohnungen, Handel und Dienstleistungen, Aktivitäten und Ausrüstung);

Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung des Sektors durch attraktive Großprojekte;

Berücksichtigung von Umweltfragen, nachhaltiger Entwicklung und Stadtökologie durch beispielhafte Entwicklungen;

Entwicklung und Neuqualifizierung öffentlicher Räume so, dass die Ströme befriedet werden, weiche Modi gefördert und lebendige, benutzerfreundliche öffentliche Räume geschaffen werden, die für alle zugänglich sind.

Das Forward-Programm sieht vor, bis 2035 565.952 m² Nutzfläche freizugeben.

Diese Operation sieht die Schaffung des ZAC Marais Pointe Joncs-Marins vor, das sich über verschiedene Sektoren erstreckt, darunter einige in der Nähe der Route des Projekts Bus Bords de Marne. Zum Beispiel: