Entdecken Sie die in diesem Sektor geplanten Entwicklungen in der Phase der Vorstudien und der Konsultation vor dem Winter 2020-2021**:

In Fontenay-sous-Bois und Le Perreux-sur-Marne besteht das "Dreieck" von Val de Fontenay aus der Avenue du Général de Gaulle / de Lattre de Tassigny, der Rue Carnot und der Avenue Louison-Bobet / bd R. Poincaré.

1 Haltestelle pro Richtung wird auf dieser 1,8 km langen Strecke vorgeschlagen:

Carnot* bis zur Endstation Val de Fontenay

Bobet* nach Chelles.

Der Bus Bords de Marne wird in eine Richtung fahren. Um den Straßenverkehr nicht zu stören, sieht das Projekt 2 Fahrspuren für Autofahrer in der Avenue du G. de Gaulle / de Lattre de Tassigny und L. Bobet / bd R. Poincaré sowie 3 Fahrspuren in der Rue Carnot vor.

Auf dem gesamten Dreieck wird ein Zweirichtungsradweg gebaut.

Zwischen der Kreuzung Carnot/Bobet und der Endstation Val de Fontenay (Avenue Louison Bobet) verkehren Busse im allgemeinen Verkehr in beide Richtungen.

Die speziellen Busanlagen werden die Verbindung mit dem Pol Val de Fontenay erleichtern, ohne den Autofahrern den Zugang zur A86 zu erschweren, und den Verkehr an der Kreuzung Carnot / Lattre de Tassigny erleichtern.

Nach der Vorkonsultation werden Vorstudien durchgeführt, die darauf abzielen, die Entwicklungen des Projekts zu spezifizieren und zu vertiefen: die Verteilung der Funktionen auf den Straßen und insbesondere die Anzahl der Straßen, die genaue Lage der Endstationen und Stationen, die Betriebsmethoden der Busse, die Anzahl der Fahrspuren und den Betrieb der Kreuzungen, die Einfügung von Fahrrad- und Fußgängerkontinuitäten, die Begrünung entlang der Route usw. In diesem Sektor prüft Île-de-France Mobilités die Alternativvorschläge, die während der Konsultation zur genauen Positionierung der Endstation innerhalb des Knotenpunkts Val de Fontenay gesammelt wurden, um die Verbindungen für alle Verkehrsträger (Fußgänger, Radfahrer, Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel) zu erleichtern.

*Temporäre Stationsnamen

** Die Präsentation des Projekts wird aktualisiert, wenn die vorläufigen Studien des Schemas de Principe abgeschlossen sind