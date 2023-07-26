TREFFEN SIE DIE BEWOHNER AUF DEM INDISCHEN MARKT

Veröffentlichungsdatum: 17. April 2018

Das Projektteam von Île-de-France Mobilité war am Mittwoch, den 11. April, auf dem Markt im Stadtteil Indes von Sartrouville anwesend. Die Gelegenheit, das Projekt Bus Entre Seine bekannt zu machen und sich mit den Bewohnern des Viertels auszutauschen, die in vollem Umfang von dem Projekt profitieren werden. Von 9 Uhr bis Mittag trafen sich die Teams mit den Anwohnern in den Spannweiten des Marktes und an den Bushaltestellen. Unter strahlender Sonne nahmen die Menschen, die wir trafen, die Informationsbroschüre als Erklärungsvorschläge entgegen. Bei dieser Gelegenheit wurden fast vierzig Beiträge gesammelt, die zu den anderen bereits eingegangenen Stellungnahmen für die Ergebnisse der Konsultation hinzugefügt werden.

Die Konsultation dauert bis zum 20. April: Zögern Sie nicht, an der Karte teilzunehmen oder Ihre Meinung auf dem Formular der Website zu hinterlassen.