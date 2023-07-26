ENTDECKEN SIE DIE ERGEBNISSE DER KONSULTATION

Die Ergebnisse der Konsultation und ihre Zusammenfassung finden Sie hier

EIN MIT SPANNUNG ERWARTETES PROJEKT

Die Sammlung der verschiedenen Beiträge der Öffentlichkeit ermöglichte es Île-de-France Mobilités, die Erwartungen des Gebiets besser zu verstehen und die wichtigsten Lehren aus der Konsultation zu ziehen, die für die Fortsetzung des Projekts nützlich waren. Zusammenfassend sind die wichtigsten Elemente, die beibehalten wurden:

• Ein Projekt, das den Betrieb des bestehenden Busnetzes verbessern und strategische oder sich verändernde Stadtteile bedienen soll, auch wenn eine Verlängerung der Straßenbahn T2 von einigen als ehrgeiziger angesehen worden wäre.

• Punkte, die bei der Entwicklung von Busspuren zu beachten sind: Welche Auswirkungen auf den Straßenverkehr und das Parken, was sind die Landbedürfnisse, die gemeinsame Nutzung mit anderen Verkehrsträgern, welche Positionierung der Stationen...?

• Bitte um Klärung der Maßnahmen zur Erleichterung des Busverkehrs im allgemeinen Verkehr zu den Bahnhöfen Sartrouville und Cormeilles-en-Parisis.

• Ein Projekt, das unter Berücksichtigung der Herausforderungen des Verkehrs im gesamten Gebiet entworfen werden soll, einschließlich der Umstrukturierung des Busnetzes rund um das Projekt, einer Änderung der Frequenzen und Fahrpläne bestimmter Linien, der Wachsamkeit über den Betrieb der T2 und der Intermodalität an der Pont de Bezons.

• Erwartungen an die Modalitäten der Fortsetzung des Projekts: Wachsamkeit bei der Minimierung der Auswirkungen der Arbeiten und der Wunsch nach einer schnellen Inbetriebnahme des Projekts im Hinblick auf die Herausforderungen der Reisen.

WIE GEHT ES WEITER?

Am 9. Oktober 2018 verabschiedete der Rat von Île-de-France Mobilités die Ergebnisse der Konsultation des Projekts Bus entre Seine und beschloss, das Projekt unter Berücksichtigung der Diskussionen während der Konsultation fortzusetzen. Das Team wird die technischen Studien fortsetzen, um das Projekt zu verfeinern. Die Öffentlichkeit wird dann auf der Grundlage eines detaillierteren Entwurfs im Rahmen einer öffentlichen Anhörung bis 2020 konsultiert. Wenn der Präfekt nach dieser Phase das Projekt für gemeinnützig erklärt, werden detaillierte Studien sowie die für die Realisierung des Projekts erforderlichen Grundstückserwerbe durchgeführt.