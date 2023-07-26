Öffentliche Untersuchung: befürwortende Stellungnahme

Veröffentlichungsdatum: 10. März 2022

Anfang Februar gab der Untersuchungskommissar der öffentlichen Untersuchung Bus Entre Seine eine positive Stellungnahme zu dem Projekt ab.

Diese befürwortende Stellungnahme wird von drei Vorbehalten begleitet, die sich auf die Koordinierung der Neugestaltung des Abschnitts Gallieni / Jeanne d'Arc mit der Überarbeitung des Verkehrsplans der Stadt Argenteuil beziehen, auf die Auswirkungen eines alternativen Szenarios der Zusammenlegung der Haltestellen Léon Feix und Hôtel de Ville und ermutigt uns, den Dialog mit gewählten Vertretern und Fahrradverbänden fortzusetzen, um gemeinsam Verbesserungen der Radverkehrsanlagen entlang dieser Haltestelle zu erarbeiten Achse, die durch eingeschränkte Räume verläuft.

In den kommenden Wochen werden die Teams von Île-de-France Mobilités über die Weiterverfolgung dieser Empfehlungen nachdenken, und Ende Mai wird der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités über die Erklärung des Projekts Bus Entre Seine beraten. Der Präfekt muss dann über den öffentlichen Nutzen des Projekts entscheiden.

Finden Sie den Bericht des Untersuchungskommissars, die DUP-Schlussfolgerungen und seine Stellungnahme und Schlussfolgerungen zu DUP und MECDU.